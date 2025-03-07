RT, «Царьград» и «Спас» обжаловали запрет Высокого суда Лондона

RT, «Царьград» и «Спас» обжаловали запрет Высокого суда ЛондонаИм запрещено добиваться исполнения решений судов РФ против Google за рубежом
Российские медиа Russia Today, «Царьград» и «Спас» подали апелляцию на запрет Лондонского суда, который не позволил им добиваться исполнения решений российских судов против Google в зарубежных юрисдикциях, сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов, Артур Зурабян.
Судья Высокого суда Лондона Эндрю Хеншоу в январе постановил, что российские медиа не могут инициировать или продолжать такие дела за границей, за исключением судов Калифорнии и Англии. Кроме того, британский суд запретил российским СМИ обращаться в российские суды, чтобы получить «зеркальные» приказы, которые, в свою очередь, могли бы запретить Google добиваться антиисковых запретов.
Медиа оспаривают решение, указывая, что судья не представил доказательств своей позиции. В частности, он заявил, что Google бессмысленно обращался за антиисковым запретом еще в 2020 г., так как российский суд его бы не учел. Но британский суд посчитал это достаточным основанием, чтобы разрешить Google подать такой запрос с опозданием – спустя годы после первых решений российских судов.
Еще один спорный момент по мнению стороны защиты – судья решил, что договорные юрисдикционные оговорки Google важнее принципов взаимности и национального законодательства других стран. Российские СМИ с этим не согласны, поскольку, по их мнению, это может повлиять на решения иностранных судов при рассмотрении требований о принудительном исполнении российских решений.
Как утверждает Зубарян, запрет коснулся даже тех, кто не заключал договоры с Google, а значит, суд вышел за рамки самого иска. Он фактически запретил добиваться исполнения решений против локальных компаний Google в других странах, хотя они формально не участвовали в процессе. По информации адвокатов, британский апелляционный суд решит, принимать ли жалобу к рассмотрению, до конца марта.
22 января Высокий суд Англии и Уэльса принял постановление, запрещающее трем российским СМИ – Russia Today, «Спасу» и «Царьграду» – инициировать новые или продолжать существующие судебные процессы против Google по вопросу блокировки их YouТube-каналов. Суд установил, что такие дела могут рассматриваться только в юрисдикциях США или Великобритании.
Судебные разбирательства по данному вопросу, включая подготовку арестов активов Google в разных странах, касались действий российских СМИ, которые квалифицировались Google как «системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему активов по всему миру».
Российские СМИ уже обращались в судебные инстанции Турции, Венгрии, Испании, ЮАР, Египта, Алжира, Сербии, Вьетнама, Киргизии и др. по признанию и приведению в исполнение своих российских судебных решений против компаний Google за рубежом после того, как иски против «Гугл» в России были удовлетворены и его признали банкротом. По словам Зурабяна, нынешние действия американцев могут быть обусловлены тем, что материнская компания Google – Alphabet – в своей публичной отчетности долгое время не отражала информацию о судебных процессах, которые поставили под риск ее активы за рубежом.