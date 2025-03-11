Бывшие топ-менеджеры брокера QBF получили от 13 до 18 лет колонии

Бывшие топ-менеджеры брокера QBF получили от 13 до 18 лет колонииСуд признал четырех фигурантов виновными в особо крупном хищении и участии в ОПС
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор четырем бывшим руководителям инвестиционной компании QBF – они похитили более 2 млрд руб. у 151 клиента, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе столичной прокуратуры. Одной из потерпевших была балерина Анастасия Волочкова.
Судебный процесс по существу длился почти 1,5 года – с октября 2023 г. На скамье подсудимых оказались бывший гендиректор Станислав Матюхин, директор филиальной сети ООО «ИК КьюБиЭф» (дочерняя фирма финансовой группы QBF) Владимир Пахомов, директор петербургского офиса Алексей Голубев и руководитель юридического департамента Евгения Россиева.
Судья Катерина Кириченко назначила им сроки от 13 до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов. Самый большой срок получил Пахомов.
Как было установлено судом и следствием, в 2011 г. с целью систематического хищения денег руководитель финансовой группы – основатель QBF Роман Шпаков (объявлен в розыск) создал преступное сообщество. Подсудимые в разное время входили в состав этого сообщества, следует из приговора. В период с 2012 по 2021 гг. соучастники через сеть офисов, открытых в различных регионах России, в том числе на Пресненской набережной в Москве, привлекали инвесторов в различные финансовые проекты. Фигуранты, по версии следствия, убеждали заключать соглашения и договоры доверительного управления от имени компаний группы «КьюБиЭф», разработку которых и правовое сопровождение осуществляла Россиева. При этом обязательства перед клиентами участники преступного сообщества выполнять не собирались, а похищенные деньги использовали по своему усмотрению. ЦБ отозвал лицензию у QBF в июне 2021 г.
Вину подсудимые не признали. Приговор пока не вступил в законную силу. Сторона защиты фигурантов, как и государственный обвинитель, могут его обжаловать.
В рамках уголовного дела также в розыск объявлена отвечавшая в компании за финансы гражданка Кипра Линда Атанасиаду. Возглавлявший кипрский филиал компании Зелимхан Мунаев осенью 2023 г. был приговорен тем же судом к восьми годам колонии общего режима.
Ранее в СМИ сообщалось, что именно Матюхин курировал работу компании. Внук бывшего главы Центробанка Григория Матюхина занимался расширением канала продаж. При этом на допросах после задержания в мае 2022 г. Матюхин утверждал, что участие в QBF ему принесло только проблемы.
В суде было доказано, что счета клиентов пострадали на 2 млрд руб., но, как писал «Коммерсанть», на самом деле у вкладчиков могло быть похищено около 5-7 млрд руб. Разность в потерях объяснялась тем, что некоторые клиенты не хотели документировать ущерб из-за нелегального статуса собственных вложенных средств.
По состоянию на 12 февраля ЦБ сообщал о выявлении более 5000 финансовых пирамид в 2024 г. Регулятор пояснил, что многие пирамиды и псевдоброкеры убеждают людей вкладываться в криптопроекты и якобы выгодную покупку акций. Зачастую мошенники привлекают клиентов через социальные сети и персональные консультации в Telegram-каналах, но стали возвращаться и схемы с холодными обзвонами. Перечень финансовых пирамид и других нелегалов есть на сайте ЦБ, всего заблокировано свыше 17 000 ресурсов, которыми пользовались злоумышленники.
В январе зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с «РИА Новости» рассказал о выявлении организацией 10 финансовых пирамид. Суть преступной схемы в том, что потенциальной жертве предлагают оформить кредит на свое имя за определенное вознаграждение. Заемщик действительно несколько месяцев получает небольшую сумму на погашение кредита. Позже мошенники пропадают с полученными кредитными средствами. По информации Кузнецова, жертвами злоумышленников стали около 2300 человек.
10 декабря 2024 г. «Ведомости» писали, что Госдума приняла закон, устанавливающий административную ответственность за незаконное привлечение инвестиций от физлиц. Документ предусматривает штрафы в случае, если лицо привлекало инвестиции со стороны тех, кто инвестором не является. Они составят: для граждан – от 5000 до 30 000 руб., тогда как для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 20 000 до 50 000 руб. С юрлиц могут взыскать от 300 000 до 500 000 руб. Отмечалось, что за последние годы Банк России зафиксировал деятельность 3500 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, потенциальный ущерб от деятельности которых оценивается в 35–37 млрд руб.