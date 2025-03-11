Бывшие топ-менеджеры брокера QBF получили от 13 до 18 лет колонии

Как было установлено судом и следствием, в 2011 г. с целью систематического хищения денег руководитель финансовой группы – основатель QBF Роман Шпаков (объявлен в розыск) создал преступное сообщество. Подсудимые в разное время входили в состав этого сообщества, следует из приговора. В период с 2012 по 2021 гг. соучастники через сеть офисов, открытых в различных регионах России, в том числе на Пресненской набережной в Москве, привлекали инвесторов в различные финансовые проекты. Фигуранты, по версии следствия, убеждали заключать соглашения и договоры доверительного управления от имени компаний группы «КьюБиЭф», разработку которых и правовое сопровождение осуществляла Россиева. При этом обязательства перед клиентами участники преступного сообщества выполнять не собирались, а похищенные деньги использовали по своему усмотрению. ЦБ отозвал лицензию у QBF в июне 2021 г.