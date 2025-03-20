Останина: бойцы спецоперации должны быть защищены от психологов-непрофессионалов

Останина: бойцы спецоперации должны быть защищены от психологов-непрофессионаловЛюди, находящиеся в кризисной ситуации, не должны попасть к «самозванцам», считает депутат
Бойцы спецоперации и члены их семей должны быть защищены от непрофессиональный психологов, заявила «Ведомостям» председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Останина рассказала, что на данный момент в России идет работа над повышением уровня квалификации медицинских специалистов. В частности тех, от кого напрямую зависят жизни и здоровье населения. Психологи в том числе напрямую работают с психической реальностью человека, в этом смысле иногда на них лежит ответственность не меньше, чем на специалистах других направлений, считает председатель комитета.
Она пояснила, что сейчас в медицине запрещена переподготовка на базе непрофильного образования, поскольку мало кто согласится доверить свою жизнь специалисту с высшим психологическим образованием, который прошел переподготовку на хирурга. Останина задается вопросом, почему не может быть нормальным обратное.
Председатель комитета ГД отметила, что само по себе высшее образование не гарантирует качественную практику, но дает базу. Получив ее, специалист может пройти переподготовку или продолжать свое образование.
По мнению Останиной, сохранение нынешней практики может привести к тому, что люди, которые находятся в тяжелой кризисной ситуации, такие как военные, вернувшиеся со спецоперации или члены их семей, могут оказаться под воздействием мошенников или «самозванцев», получивших диплом о переподготовке за несколько месяцев или даже дней.
Если законопроект о регулировании психологической деятельности дойдет до второго чтения, комитет ГД по защите семьи готов рассматривать нюансы в плане поправок, заявила Останина.
«Идем дальше, коллеги, по-прежнему уже не будет!» – заключила она.
20 марта профильные ассоциации, образовательные учреждения, а также компании, которые обучают психологии или предоставляют клиентам профессиональные психологические услуги, попросили депутатов Госдумы внести корректировки в законопроект о регулировании психологической деятельности. Их предложения содержатся в письме, которое было направлено Останиной, как автору проекта, и в профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Согласно позиции авторов письма, инициатива требует доработки, поскольку ее текущая версия «может нанести вред психологической индустрии и российскому обществу». Одно из ключевых предложений – сделать бессрочным право психологов с непрофильным высшим образованием и ДПО (по программам переподготовки) подтверждать квалификацию и вести практику.
Законопроект о регулировании психологической деятельности был внесен Останиной, главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, первым зампредседателя Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ) и другими в нижнюю палату в феврале 2025 г. Инициатива, в частности, предлагает обязать психологов иметь для занятий частной практикой высшее профильное образование и соответствующий трудовой стаж не менее трех лет. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2026 г., за исключением отдельных пунктов. В их числе пункт, который в рамках переходного периода позволит продолжать практику психологам с высшим непрофильным образованием или дополнительным профессиональным образованием (ДПО) по профильным программам переподготовки, если они подтвердят свою квалификацию на независимом экзамене. Это положение будет действовать только в течение трех лет – с 1 марта 2026 г. по 31 декабря 2029 г. Позже, с 1 января 2030 г., вступит в силу и пункт об обязательном трехлетнем стаже для психологов.