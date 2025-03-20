Останина: бойцы спецоперации должны быть защищены от психологов-непрофессионалов

Законопроект о регулировании психологической деятельности был внесен Останиной, главой фракции КПРФ Геннадием Зюгановым, первым зампредседателя Госдумы Иваном Мельниковым (КПРФ) и другими в нижнюю палату в феврале 2025 г. Инициатива, в частности, предлагает обязать психологов иметь для занятий частной практикой высшее профильное образование и соответствующий трудовой стаж не менее трех лет. В случае принятия закон может вступить в силу с 1 марта 2026 г., за исключением отдельных пунктов. В их числе пункт, который в рамках переходного периода позволит продолжать практику психологам с высшим непрофильным образованием или дополнительным профессиональным образованием (ДПО) по профильным программам переподготовки, если они подтвердят свою квалификацию на независимом экзамене. Это положение будет действовать только в течение трех лет – с 1 марта 2026 г. по 31 декабря 2029 г. Позже, с 1 января 2030 г., вступит в силу и пункт об обязательном трехлетнем стаже для психологов.