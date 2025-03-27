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Как иностранцы переезжают в Россию по духовно-нравственной визе

Такая миграция может частично решить проблему дефицита квалифицированных кадров, считают эксперты
Мария Шакирова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 марта 2025 г. в своем Telegram-канале сообщила, что территориальные органы ведомства приняли более 800 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в стране в рамках реализации указа президента России Владимира Путина, направленного на оказание гуманитарной поддержки лицам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ. Волк рассказала, что наибольшее количество таких заявлений было принято от граждан Германии, Латвии, США, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады и Литвы.

Речь идет об указе № 702, который президент России подписал 19 августа 2024 г. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».

По мнению ряда экспертов, нововведение способствует росту высококвалифицированной миграции, что особенно актуально в силу дефицита кадров, который стал ключевой проблемой на российском рынке труда в последние годы. «Ведомости» разбирались, чем привлекает иностранцев Россия и может ли указ № 702 оказать существенное влияние на приток высококвалифицированных кадров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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