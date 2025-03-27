Как иностранцы переезжают в Россию по духовно-нравственной визе

Как иностранцы переезжают в Россию по духовно-нравственной визеТакая миграция может частично решить проблему дефицита квалифицированных кадров, считают эксперты
Официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 марта 2025 г. в своем Telegram-канале сообщила, что территориальные органы ведомства приняли более 800 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание в стране в рамках реализации указа президента России Владимира Путина, направленного на оказание гуманитарной поддержки лицам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ. Волк рассказала, что наибольшее количество таких заявлений было принято от граждан Германии, Латвии, США, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады и Литвы.
Речь идет об указе № 702, который президент России подписал 19 августа 2024 г. Согласно документу, сторонники традиционных российских ценностей имеют право обратиться за разрешением на временное проживание в стране без учета утвержденной кабмином льготы и без сдачи экзамена на знание русского языка и истории РФ. Такую возможность получают иностранцы, которые хотят переехать в Россию из стран, власти которых навязывают гражданам «деструктивные неолиберальные идеологические установки».
По мнению ряда экспертов, нововведение способствует росту высококвалифицированной миграции, что особенно актуально в силу дефицита кадров, который стал ключевой проблемой на российском рынке труда в последние годы. «Ведомости» разбирались, чем привлекает иностранцев Россия и может ли указ № 702 оказать существенное влияние на приток высококвалифицированных кадров.