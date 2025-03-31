Госпрограмму по переселению в РФ могут распространить на импатриантов

Вместе с этим речи не может идти о «раздаче» гражданства и выплат иностранцам – в этих вопросах РФ отдает приоритет соотечественникам, уточнила Бутина. По мнению парламентария, на основе общих нормативов получения визы и РВП, а также указа № 702 каждый регион должен сам решить, кто к ним приедет, опираясь на свои кадровые потребности. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Калужской области – т. е. в регионах, занимающихся инновациями, – приоритет будет отдаваться молодым ученым, сказала депутат. А в регионах, где много сельхозземель, как в Курганской области, – фермерам, пояснила Бутина.