Госпрограмму по переселению в РФ могут распространить на импатриантов

Госпрограмму по переселению в РФ могут распространить на импатриантовНесколько регионов уже привлекают квалифицированных иностранцев исходя из кадровых потребностей
Госпрограмма по добровольному переселению соотечественников в Россию, принятая в 2006 г., должна быть расширена на импатриантов (иностранцев – квалифицированных специалистов), которые разделяют российские духовно-нравственные ценности. С таким предложением 28 марта в Калининграде выступила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия») в рамках конференции «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона».
Бутина говорит о переселенцах, на которых распространяется действие указа президента № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Его в августе прошлого года подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, иностранные граждане и лица без гражданства, желающие переехать в Россию из стран с «политикой, навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки», могут получить разрешение на временное проживание (РВП) без подтверждения знания русского языка, истории России и основ ее законодательства.
Вместе с этим речи не может идти о «раздаче» гражданства и выплат иностранцам – в этих вопросах РФ отдает приоритет соотечественникам, уточнила Бутина. По мнению парламентария, на основе общих нормативов получения визы и РВП, а также указа № 702 каждый регион должен сам решить, кто к ним приедет, опираясь на свои кадровые потребности. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Калужской области – т. е. в регионах, занимающихся инновациями, – приоритет будет отдаваться молодым ученым, сказала депутат. А в регионах, где много сельхозземель, как в Курганской области, – фермерам, пояснила Бутина.
В некоторых регионах уже есть основа для работы в этом направлении. Например, в Нижегородской области, которая входит в число пилотных регионов по работе с импатриантами, действует специальное кадровое агентство, рассказал региональный вице-премьер Дмитрий Старостин. Это структура, которая по принципу «одного окна» сопровождает иностранных граждан: помогает оформить документы, получить РВП и устроиться на работу. «Мы работаем по принципу подбора конкретного гражданина по имеющейся вакансии, взаимодействуем с бизнесом, с IT-индустрией», – пояснил Старостин. По его словам, за последний месяц в Нижегородскую область по указу № 702 переехало 15 семей – около 40 человек из Канады, США, Германии и Франции. Субъект вносил на федеральный уровень предложения, связанные с инвестиционным видом на жительство, уточнил зампред правительства.
Во Владимирской области запущен пилотный проект «Путь домой», рассказал ее губернатор Александр Авдеев. Целью инициативы является привлечение высококвалифицированных специалистов-соотечественников из-за рубежа. Но сейчас, по словам Авдеева, субъект начал нарабатывать практику по переселению иностранцев из Европы и Америки. Они прибывают в город Доброград, в котором в ближайшие пять лет будет создано 1500 новых рабочих мест, уточнил губернатор. По его словам, за полгода реализации проекта 10 семей приобрели недвижимость в Доброграде и находятся на стадии переезда, еще 12 семей должны принять решение в ближайшее время. Опыт, полученный при реализации проекта, регион планирует использовать для предложений по внесению изменений в законодательство, заявил Авдеев.
Как Россия работает с импатриантами
А в Калининградской области действует центр «Балтийский маяк» – он тоже помогает не только соотечественникам, но и импатриантам, рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер. По ее словам, по указу № 702 в субъект переехали 13 иностранных семей. Пилотный проект по импатриантам реализуется и в Псковской области, заявила уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции региона Елена Полонская. Она сообщила, что несколько дней назад в субъект переехала первая семья из Хорватии.
МВД выдало более 800 РВП иностранцам, разделяющим духовно-нравственные ценности РФ, сообщала 24 марта официальный представитель министерства Ирина Волк. Наиболее популярные регионы среди переселенцев – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Нижегородская область, уточнил замначальника главного управления по вопросам миграции МВД Виталий Яковлев. По его словам, заявления поступают из Германии, Латвии, США, Италии, Франции, Великобритании, Эстонии, Канады и Литвы.
В России не позднее конца 2026 г. появится специальное приложение для соотечественников и импатриантов, рассказал замначальника управления президента по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко. Там будут сосредоточены правовые сервисы в формате «одного окна», уточнил он. По мнению Маленко, опыт регионов по работе с переселенцами в дальнейшем необходимо «привязать» к разрабатываемому приложению.