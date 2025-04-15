Совместителей уравняют в правах с основными сотрудниками

Совместителей уравняют в правах с основными сотрудникамиОни получат право на компенсации при сокращениях
Правительство в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, который существенно расширяет права сотрудников, работающих по совместительству. Поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые были одобрены комиссией по законопроектной деятельности 14 апреля, подразумевают, что в случае ликвидации организации или сокращения штата работа по совместительству не станет препятствием для получения компенсации. По действующему законодательству претендовать на выплаты среднего заработка за второй и третий месяцы (а в северных регионах – до шести месяцев) после увольнения из-за ликвидации предприятия или сокращения штатного расписания могут исключительно те, у кого есть только основное место работы.
Как следует из проектной документации (есть в распоряжении «Ведомостей»), речь идет об общей норме о гарантиях при ликвидации или сокращении (ст. 178) и о специальной норме о гарантиях для жителей Крайнего Севера (ст. 318).
Изменения в ТК предписал внести Конституционный суд (КС) 24 ноября 2024 г. после рассмотрения жалобы Вячеслава Сергеева. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Карелии. Это была его основная работа, а параллельно он подрабатывал электромонтером на телеретрансляторе. В 2021 г. Сергеева уволили из-за сокращения штата. Центр соцобслуживания выплатил только выходное пособие, отказавшись компенсировать заработок за второй – шестой месяцы после увольнения, сославшись на наличие подработки. В нижестоящих судах Сергеев не добился пересмотра дела. Тогда он обратился в наивысшую инстанцию, заявив, что положения ст. 318 ТК несправедливо лишают уволенных северян права на выплаты в период трудоустройства только из-за работы по совместительству. КС признал: единообразной судебной практики по таким делам нет, а наличие подработки не отменяет потери основного дохода, а значит, и права на компенсацию. Суд признал положения ст. 318 и 178 ТК неконституционными, обязал пересмотреть дело Сергеева и поручил законодателю внести соответствующие изменения.
Во исполнение постановления КС поправки вносятся и в общую норму, регламентирующую выплаты среднего месячного заработка, т. е. без привязки к территориальной особенности Крайнего Севера, отмечает председатель правления АЮР Владимир Груздев.
Основное количество сотрудников, совмещающих основную работу и подработки, сконцентрировано в госсекторе, где много штатных должностей частично недоукомплектовано, отмечает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В условиях кадрового голода особенно важно мотивировать специалистов, в том числе узкопрофильных, сотрудничать с разными компаниями и такая законодательная инициатива явно пойдет на пользу, считает гендиректор Mamanonstop Евгения Лазарева. Трудовые права – залог роста среднего класса и платежеспособного спроса, отмечает исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Он привел расчет затрат работодателей на исполнение законопроекта в период массовых увольнений, который пришелся на пандемию. Тогда было уволено 3,5 млн человек, что с учетом средней месячной зарплаты по стране означало бы компенсацию в 304 млрд руб. Но, как отмечает эксперт, случаи совместительства представлены примерно только в 10% всех уволенных.
Сейчас безработицы нет, случаев принудительного увольнения немного, для бизнеса эти цифры, связанные с сутью вопроса, незначительные. Да и прибыли исчисляются десятками триллионов, говорит эксперт, утверждая что уравнивание гарантий – более технический момент, который использовался больше как уловка кадровых служб.
Социально ориентированная судебная практика в России не единообразно защищала права совместителей при увольнениях, утверждает кандидат юридических наук, директор практики организационного развития «КСК групп» Михаил Меркулов. КС подчеркнул, что работники признаются экономически более слабой стороной трудовых правоотношений, поэтому, по мнению юриста, спорные ситуации о гарантиях выплат должны интерпретироваться судами в пользу работников, а не работодателей.
Законодатель может конкретизировать условия для выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства работникам, которые после увольнения с основной работы продолжают трудиться по совместительству, рассуждает партнер трудовой практики адвокатского бюро КИАП Юлия Паушкина. Особенно важно, что речь идет о людях, которые живут и работают в самых непростых условиях, в особенности условиях Крайнего Севера, говорит член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.