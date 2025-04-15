Совместителей уравняют в правах с основными сотрудниками

Изменения в ТК предписал внести Конституционный суд (КС) 24 ноября 2024 г. после рассмотрения жалобы Вячеслава Сергеева. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Карелии. Это была его основная работа, а параллельно он подрабатывал электромонтером на телеретрансляторе. В 2021 г. Сергеева уволили из-за сокращения штата. Центр соцобслуживания выплатил только выходное пособие, отказавшись компенсировать заработок за второй – шестой месяцы после увольнения, сославшись на наличие подработки. В нижестоящих судах Сергеев не добился пересмотра дела. Тогда он обратился в наивысшую инстанцию, заявив, что положения ст. 318 ТК несправедливо лишают уволенных северян права на выплаты в период трудоустройства только из-за работы по совместительству. КС признал: единообразной судебной практики по таким делам нет, а наличие подработки не отменяет потери основного дохода, а значит, и права на компенсацию. Суд признал положения ст. 318 и 178 ТК неконституционными, обязал пересмотреть дело Сергеева и поручил законодателю внести соответствующие изменения.