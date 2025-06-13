Лев на поводке: как слава Берберовых обернулась трагедией

Режиссер Сергей Образцов в статье «Любишь? Тогда отвечай…», напечатанной в «Советской культуре» по следам трагедии, рассказывал, что в последние годы семье стало сложно жить с таким количеством непростых животных, и они думали пристроить Кинга в зоопарк: «Правда, в последние два го­да городские бойни выделяли Берберовым кости и конину, но это было уже тогда, когда Берберовы писали чуть ли не во все наши зоопарки с прось­бой, чтобы у них взяли Кин­га. И ко мне писали, не могу ли я помочь. Я обращался в разные зоопарки. Никому не нужен был семилетний лев».