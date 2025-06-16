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Около трети публикаций формируют негативное отношение к животным

Среди лидеров по этому показателю – Дальневосточный федеральный округ
Екатерина Дорофеева
PIXABAY
PIXABAY

Около трети материалов (29,5%) российских средств массовой информации формируют в обществе негативное отношение к животным, подсчитали «Ведомости» на основе исследования в новом тематическом докладе Общественной палаты (ОП). На ответственное отношение к животным в среднем нацелены 70,5% публикаций, следует из данных ОП. Точное количество проанализированных материалов в докладе ОП не указано.

В массив публикаций вошли сообщения по теме «животные» за период с января 2022 г. по октябрь 2024 г. Они касались домашних питомцев и животных без владельцев, диких и сельскохозяйственных животных.

Среди лидеров по формированию негативного отношения к животным – Дальневосточный федеральный округ (ДФО), утверждают в ОП. Такое отношение транслируют в среднем 38% материалов региональных СМИ, оставшиеся 62% сосредоточены на ответственном обращении. Есть также регионы, где материалы об ответственном и негативном отношении представлены в равной или почти в равной мере. Это Еврейская автономная область – 50 и 50%, Чукотский автономный округ – 51 и 49%, Якутия – 53 и 47% и Магаданская область – 54 и 46%.

Что предлагают депутаты

В конце февраля депутаты из межфракционной рабочей группы по вопросу безнадзорных животных внесли в нижнюю палату законопроект, который лишает приюты права возвращать таких животных на прежние места их обитания. Помимо этого он дает регионам право умерщвлять животных после наступления предельного срока содержания. Как писали «Ведомости», против законопроекта выступил Минюст, инициативу также подвергли критике в экспертном и государственно-правовом управлении президента. В правительстве же сослались на необходимость дополнительных согласований между ведомствами.
В апреле парламентарии внесли в Госдуму сразу два законопроекта, касающихся регулирования обращения с домашними животными. Первый предлагает запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Второй вводит норму об обязательном уведомлении владельцами полиции в случае пропажи животного. В мае депутаты внесли еще один законопроект, согласно которому люди смогут сообщать о бродячих собаках и угрозе их нападения по номеру экстренных служб 112.

Именно для ДФО, а также Сибирского федерального округа (СФО) проблема животных, которые сбиваются в стаи на улицах и нападают на людей, наиболее актуальна, рассказывали ранее «Ведомостям» собеседники, близкие к администрациям разных регионов этих федеральных округов. Проблема носит объективный характер и ее требуется решать, говорили они, чем и продиктовано появление соответствующих законодательных инициатив, хоть они и вызвали дискуссии в части реализации (см. врез).

По формированию ответственного отношения к животным выделяется Центральный федеральный округ, где такой интонации придерживаются около 76% публикаций. На негативном отношении сосредоточено примерно 23% материалов. В докладе также отмечается, что лучше всего с повесткой об ответственном отношении дела обстоят в Брянской области – 88% материалов против 12% с негативной окраской, в Курской – 86% против 14% и Владимирской областях – 85% против 15%.

Что изучила ОП

ОП изучила материалы СМИ в 40 субъектах страны всех федеральных округов. Для этого использовались данные из филиалов ВГТРК и наиболее популярных информационных агентств регионов. Анализ проводили вручную: учитывались экспрессивность подачи материалов (эмоционально окрашенные конструкции, признаки конфликта или агрессии, побуждение к действиям), структура заголовка, а также иллюстрации или видеоряд.

По некоторым федеральным округам – Южному (ЮФО), Северо-Кавказскому (СКФО) и СФО – не приводятся данные по большинству субъектов. В ЮФО есть результаты только из Ростовской области, где 80% публикаций формируют ответственное обращение к животным, а 20% – негативное. В СКФО доступна статистика только по Ставропольскому краю: здесь соотношение составило 56% против 44%. В СФО также приводится информация только по одному региону – Новосибирской области: 78% материалов местных СМИ формируют ответственное отношение, 22% – негативное.

Согласно апрельскому исследованию благотворительного фонда «Ника», в СКФО и ЮФО самая острая ситуация по численности бездомных животных. На Северном Кавказе их около 701 000, а в ЮФО – 560 000. В этих же регионах, а также на Дальнем Востоке зафиксированы самые низкие уровни стерилизации, что влияет на увеличение популяции бездомных животных. Кроме того, в ДФО и СФО также недостаточно приютов, указывалось там же.

В СМИ в том числе попадают материалы о случаях агрессии со стороны животных. Например, в январе 2025 г. стая псов насмерть загрызла женщину под Новосибирском, в феврале того же года в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) собаки напали на девочку, а в Иркутске покусали женщину. На фоне этих инцидентов депутаты Госдумы подняли вопрос о поправках в закон об ответственном обращении с животными.

Директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова считает, что люди, «подогретые агрессией», стали больше жаловаться на собак. Чтобы изменить отношение к животным, нужна государственная пропаганда ответственного отношения к ним, добавила эксперт.

Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко отмечает, что СМИ в целом охотно пишут про домашних животных: как их правильно кормить, ухаживать, помогать в случае болезни. В публикациях о бездомных животных, в свою очередь, фокус делается на экстренных ситуациях. СМИ нужно уделять больше внимания причинам появления животных на улицах, а на государственном уровне сместить акцент в информационной политике и регуляторных мерах с бурной реакции на профилактику, заключила она.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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