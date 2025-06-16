Около трети публикаций формируют негативное отношение к животным

Что предлагают депутаты

В конце февраля депутаты из межфракционной рабочей группы по вопросу безнадзорных животных внесли в нижнюю палату законопроект, который лишает приюты права возвращать таких животных на прежние места их обитания. Помимо этого он дает регионам право умерщвлять животных после наступления предельного срока содержания. Как писали «Ведомости», против законопроекта выступил Минюст, инициативу также подвергли критике в экспертном и государственно-правовом управлении президента. В правительстве же сослались на необходимость дополнительных согласований между ведомствами.

В апреле парламентарии внесли в Госдуму сразу два законопроекта, касающихся регулирования обращения с домашними животными. Первый предлагает запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Второй вводит норму об обязательном уведомлении владельцами полиции в случае пропажи животного. В мае депутаты внесли еще один законопроект, согласно которому люди смогут сообщать о бродячих собаках и угрозе их нападения по номеру экстренных служб 112.