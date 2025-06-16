Около трети публикаций формируют негативное отношение к животным

Около трети публикаций формируют негативное отношение к животнымСреди лидеров по этому показателю – Дальневосточный федеральный округ
Около трети материалов (29,5%) российских средств массовой информации формируют в обществе негативное отношение к животным, подсчитали «Ведомости» на основе исследования в новом тематическом докладе Общественной палаты (ОП). На ответственное отношение к животным в среднем нацелены 70,5% публикаций, следует из данных ОП. Точное количество проанализированных материалов в докладе ОП не указано.
В массив публикаций вошли сообщения по теме «животные» за период с января 2022 г. по октябрь 2024 г. Они касались домашних питомцев и животных без владельцев, диких и сельскохозяйственных животных.
Среди лидеров по формированию негативного отношения к животным – Дальневосточный федеральный округ (ДФО), утверждают в ОП. Такое отношение транслируют в среднем 38% материалов региональных СМИ, оставшиеся 62% сосредоточены на ответственном обращении. Есть также регионы, где материалы об ответственном и негативном отношении представлены в равной или почти в равной мере. Это Еврейская автономная область – 50 и 50%, Чукотский автономный округ – 51 и 49%, Якутия – 53 и 47% и Магаданская область – 54 и 46%.
Что предлагают депутаты
В апреле парламентарии внесли в Госдуму сразу два законопроекта, касающихся регулирования обращения с домашними животными. Первый предлагает запрет на выгул собак потенциально опасных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии алкогольного опьянения. Второй вводит норму об обязательном уведомлении владельцами полиции в случае пропажи животного. В мае депутаты внесли еще один законопроект, согласно которому люди смогут сообщать о бродячих собаках и угрозе их нападения по номеру экстренных служб 112.
Именно для ДФО, а также Сибирского федерального округа (СФО) проблема животных, которые сбиваются в стаи на улицах и нападают на людей, наиболее актуальна, рассказывали ранее «Ведомостям» собеседники, близкие к администрациям разных регионов этих федеральных округов. Проблема носит объективный характер и ее требуется решать, говорили они, чем и продиктовано появление соответствующих законодательных инициатив, хоть они и вызвали дискуссии в части реализации (см. врез).
По формированию ответственного отношения к животным выделяется Центральный федеральный округ, где такой интонации придерживаются около 76% публикаций. На негативном отношении сосредоточено примерно 23% материалов. В докладе также отмечается, что лучше всего с повесткой об ответственном отношении дела обстоят в Брянской области – 88% материалов против 12% с негативной окраской, в Курской – 86% против 14% и Владимирской областях – 85% против 15%.
Что изучила ОП
По некоторым федеральным округам – Южному (ЮФО), Северо-Кавказскому (СКФО) и СФО – не приводятся данные по большинству субъектов. В ЮФО есть результаты только из Ростовской области, где 80% публикаций формируют ответственное обращение к животным, а 20% – негативное. В СКФО доступна статистика только по Ставропольскому краю: здесь соотношение составило 56% против 44%. В СФО также приводится информация только по одному региону – Новосибирской области: 78% материалов местных СМИ формируют ответственное отношение, 22% – негативное.
Согласно апрельскому исследованию благотворительного фонда «Ника», в СКФО и ЮФО самая острая ситуация по численности бездомных животных. На Северном Кавказе их около 701 000, а в ЮФО – 560 000. В этих же регионах, а также на Дальнем Востоке зафиксированы самые низкие уровни стерилизации, что влияет на увеличение популяции бездомных животных. Кроме того, в ДФО и СФО также недостаточно приютов, указывалось там же.
В СМИ в том числе попадают материалы о случаях агрессии со стороны животных. Например, в январе 2025 г. стая псов насмерть загрызла женщину под Новосибирском, в феврале того же года в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) собаки напали на девочку, а в Иркутске покусали женщину. На фоне этих инцидентов депутаты Госдумы подняли вопрос о поправках в закон об ответственном обращении с животными.
Директор фонда «Дарящие надежду» Светлана Сафонова считает, что люди, «подогретые агрессией», стали больше жаловаться на собак. Чтобы изменить отношение к животным, нужна государственная пропаганда ответственного отношения к ним, добавила эксперт.
Эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко отмечает, что СМИ в целом охотно пишут про домашних животных: как их правильно кормить, ухаживать, помогать в случае болезни. В публикациях о бездомных животных, в свою очередь, фокус делается на экстренных ситуациях. СМИ нужно уделять больше внимания причинам появления животных на улицах, а на государственном уровне сместить акцент в информационной политике и регуляторных мерах с бурной реакции на профилактику, заключила она.