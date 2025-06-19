Почти 3000 медицинских технологий в РФ ждут включения в клинические рекомендации

В 2025-2030 гг. в России реализуется национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Он направлен на достижение суверенитета в области медицинских технологий и включает в себя пять федеральных проектов, которые находятся под ответственностью Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга. Предполагается, что к 2030 г. на каждые 5 млрд руб. будет разрабатываться и выводиться на рынок один лекарственный препарат, на каждый 1 млрд руб. – одно медицинское изделие. Кроме того, к 2030 г. будет организовано производство 3 400 медицинских изделий и не менее 40% общего объема рынка будут российского производства, следует из данных Минздрава.