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Почти 3000 медицинских технологий в РФ ждут включения в клинические рекомендации

Для их внедрения в практику разработан новый законопроект
Екатерина Дорофеева
Татьяна Князькова
Анна Горбань / Фотобанк Росконгресс
Анна Горбань / Фотобанк Росконгресс

В России 2800 медицинских технологий ожидают включения в клинические рекомендации. Об этом сообщила заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос на сессии «Развитие медицинских технологий – ключ к повышению качества жизни». Она состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Согласно данным правительства, большая часть медицинских технологий — 1700 — была разработана в рамках государственных заданий, в рамках клинической апробации – 600, а также в рамках грантов – 500.

Для создания и внедрения новых медицинских технологий разработан соответствующий законопроект, рассказала Кривонос. По ее словам, все медицинские технологии в обязательном порядке будут проходить через научный совет Министерства здравоохранения, а затем направляться в Росздравнадзор на регистрацию по соответствующим критериям. Их представитель Белого дома не озвучила. После новую разработку будут внедрять в клинические рекомендации и программу по бесплатному оказанию медицинской помощи, а также присваивать ей специальный код.

Кроме того, законопроект предусматривает мониторинг медтехнологий, чтобы не допускать использования устаревших и неэффективных методов, пояснила Кривонос. Отслеживать востребованность технологий у медицинского сообщества будет Минздрав и Росздравнадзор совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. Это также позволит понять, в каких организациях необходимо провести обучение по использованию данных разработок.

Скорость внедрения медицинских технологий зависит от их категорий, пояснил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Одни технологии включают новые препараты или медоборудование, другие — новые методы диагностики и лечения, не требующие регистрации. Если в технологию необходимо внедрить незарегистрированный продукт, это, по словам министра, «отдельный трек», продуктовая линейка. Если же нет, то они нуждаются в масштабировании и стандартизации, уточнил министр.

По словам Мурашко, жизненно важные технологии, без которых программа госгарантий не может реализовываться, будут внедряться в ОМС в кратчайшие сроки. К ним могут относиться хирургические, диагностические подходы и другое. При этом разработки, эффективность которых пока под вопросом, должны еще зарекомендовать себя.

Музыка вместо ставки: как прошла пленарная сессия ПМЭФа с Эльвирой Набиуллиной
19 июня на ПМЭФе прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». На ней обсудили структурные изменения российской экономики и координацию бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Как прошла сессия с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной – в галерее «Ведомостей». Министр экономического развития Максим Решетников (слева), министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина встретились перед сессией «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызов» в хорошем настроении.
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19 июня на ПМЭФе прошла сессия «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызовов». На ней обсудили структурные изменения российской экономики и координацию бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики. Как прошла сессия с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной – в галерее «Ведомостей».

Министр экономического развития Максим Решетников (слева), министр финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина встретились перед сессией «Экономика предложения – стратегия роста в условиях современных вызов» в хорошем настроении. / Максим Стулов / Ведомости

Все направления современных российских и мировых разработок охватывает национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», добавила Кривонос. Среди них — геномные технологии, регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, активного и здорового долголетия, биомедицинские технологии, нейротехнологии и когнитивные технологии, технологии искусственного интеллекта.

В 2025-2030 гг. в России реализуется национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья». Он направлен на достижение суверенитета в области медицинских технологий и включает в себя пять федеральных проектов, которые находятся под ответственностью Минздрава, Минобрнауки и Минпромторга. Предполагается, что к 2030 г. на каждые 5 млрд руб. будет разрабатываться и выводиться на рынок один лекарственный препарат, на каждый 1 млрд руб. – одно медицинское изделие. Кроме того, к 2030 г. будет организовано производство 3 400 медицинских изделий и не менее 40% общего объема рынка будут российского производства, следует из данных Минздрава.

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