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Минюст внес в список иноагентов семь человек и один медиапроект

В их числе публицист Борис Стомахин и правозащитница Анастасия Гарина
Елена Вострикова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минюст России расширил список иностранных агентов. В реестр добавлены семь новых фамилий и медиапроект «Горби медиа». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

В список вошли: Николай Бобринский, Александр Ванюков, Анастасия Гарина, Артур Соломонов, Борис Стомахин, Александр Хмелев и Иван Шукшин.

По данным Минюста, бывший депутат Бобринский участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также взаимодействовал с организациями, чья деятельность признана нежелательной в России. Он выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.

Хирург Ванюков занимался распространением материалов иностранных агентов и организаций из перечня нежелательных. Он также критиковал действия властей РФ, выступал против спецоперации. Также выяснилось, что он проживает за пределами России.

Правозащитница Гарина, по информации ведомства, распространяла недостоверные сведения о политических решениях российских властей, выступала против спецоперации и обеспечивала деятельность организации, признанной иноагентом. Она также находится за рубежом.

Драматург Соломонов уличен во взаимодействии с иноагентами и нежелательными организациями. По данным Минюста, он распространял ложную информацию о политике властей РФ и позиционировал себя противником спецоперации. Проживает он тоже за пределами России.

Публицист Стомахин «распространял недостоверные данные о решениях органов власти и Вооруженных силах РФ, формируя их негативный образ». Участвовал в создании материалов иноагентов, выступал против спецоперации и находится за границей, указали в Минюсте.

Активист Хмелев, по информации ведомства, тоже создавал и распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций с ложными данными о проводимой политике российских властей.

Аналитик Шукшин же сотрудничал с организациями-иноагентами, распространял их материалы и недостоверные сведения о российской избирательной системе и решениях властей. По информации министерства, он выступал против спецоперации, проживая за рубежом.

Медиапроект «Горби медиа» уличен в распространении ложных сведений о политике российских властей, избирательной системе, Русской православной церкви, а также в сотрудничестве с иностранными агентами и продвижении их материалов для широкой аудитории.

Все фигуранты обновленного списка подпадают под действие ряда ограничений. Статус иностранного агента действует в России с 2012 г. Физические и юридические лица, признанные иноагентами, лишаются права на государственную поддержку, участие в избирательных кампаниях, работу наблюдателями и доверенными лицами. Им также запрещена реклама и публичная деятельность, связанная с выборами.

В конце 2024 г. президент Владимир Путин подписал закон о специальных счетах для иноагентов. Документ обязывает открывать отдельный рублевый счет для зачисления доходов от творческой деятельности. Пользоваться этими средствами возможно только после снятия статуса иноагента.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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