Минюст внес в список иноагентов семь человек и один медиапроект

По данным Минюста, бывший депутат Бобринский участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также взаимодействовал с организациями, чья деятельность признана нежелательной в России. Он выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей.