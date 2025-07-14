Политика односторонней похвалы: новости, которые вы могли пропустить

«Геймеры из Steam (популярный магазин компьютерных игр. – «Ведомости») – это пьяные матросы, швыряющиеся деньгами», – так пишет аналитик и маркетолог компьютерных игр Крис Зуковски. С его легкой руки игровая тусовка обсуждает прошлогоднее исследование, проведенное компаниями GameDiscoverCo и GamingAnalytics.info: оказывается, средний геймер никогда не играет в 32,7% купленных им игр. А если брать медианного геймера, цифры становятся еще заметнее: такие ни разу не запускают 51,5% приобретенных игр. Иными словами, если бы игроки вели себя рационально и покупали только те игры, в которые точно будут играть, доходы Valve (компания, владеющая Steam) оказались бы меньше примерно на треть. Фактически геймеры выбрасывают деньги на ветер, к явному удовольствию индустрии. Зуковски подтверждает это собственными примером: он купил на Steam 558 игр, из них хотя бы раз открыл только 187.