Король подорожал: новости, которые вы могли пропустить

Король подорожал: новости, которые вы могли пропуститьВ Австрии беженцев заставили поработать, а Apple познакомит Siri с чужими ИИ
На минувшей неделе стало известно, что иранцев будут наказывать за пользование Starlink, Австрия вводит обязательный труд для беженцев, на Тайване студент решил стать миллионером, обманув страховые компании, но переусердствовал, король Карл останется без поезда, а Apple, похоже, проиграла в ИИ-гонке.
Дорогой монарх и его дорогой поезд
Британская монархия лишится собственного поезда. В 1842 г. королева Виктория впервые отправилась в путешествие на поезде и была поражена его скоростью и комфортом в сравнении с каретами. К 1869 г. она настолько полюбила путешествовать по железной дороге, что заказала себе собственный королевский состав.
Впоследствии частные железнодорожные компании Британии соревновались между собой за право предоставить монархам личный поезд. Но в 1948 г. отрасль была национализирована. Нынешний королевский поезд построен в 1977 г. государственной железнодорожной компанией British Rail и отличается от предшественников спартанским стилем оформления, простыми интерьерами и мебелью.
Королева Елизавета II и ее муж герцог Эдинбургский очень любили королевский поезд. У нынешнего короля Карла с детства сохранились о нем самые теплые воспоминания. Еще бы – в составе поезда есть вагон, специально изготовленный для него в середине 1980-х гг.
Однако королевский поезд обходился все дороже. Средняя стоимость поездки составила почти 39 000 фунтов. Расходы на хранение и обслуживание восьмивагонного состава продолжают расти: необходима серьезная модернизация, чтобы поезд стал совместимым с современной железной дорогой. В прошлом году состав использовали всего дважды, а полный отказ от него позволит сэкономить миллион фунтов стерлингов в год. Поезд будет списан в 2027 г., когда истечет срок действия контракта на техническое обслуживание.
Члены королевской семьи довольно часто ездят на обычных поездах общего пользования. Также используются два вертолета. В прошлом году было совершено 141 вертолетное путешествие, что обошлось в 475 000 фунтов, и 55 частных чартерных рейсов, на которые было потрачено почти 600 000 фунтов.
Карл сообщил, что расстанется с поездом, после того как Букингемский дворец опубликовал ежегодный финансовый отчет. Суверенный грант на содержание королевской семьи четвертый год подряд остается на уровне 86,3 млн фунтов стерлингов, но расходы на королевские поездки выросли на 500 000 фунтов и составили 4,7 млн фунтов стерлингов. Самым дорогостоящим королевским визитом стали поездки короля и королевы в Австралию и Самоа осенью 2024 г., которые обошлись в 400 535 фунтов. Расходы на зарплату персонала выросли на 2 млн фунтов до 29,9 млн фунтов. В отчет о суверенном гранте не включены средства налогоплательщиков, потраченные на обеспечение безопасности, расходы местных органов власти, связанные с королевским визитом, и проведение военных парадов.
В Иране обнаружили интернет
Парламент Ирана проголосовал за запрет спутникового интернета Илона Маска Starlink. Наказание – порка или до двух лет лишения свободы.
После начала ирано-израильского конфликта в Иране начались массовые отключения интернета. В соцсети Х появился призыв к Маску активировать спутниковый интернет в стране, чтобы «вбить последний гвоздь в гроб иранского режима». 14 июня, на следующий день после первых ударов Израиля по Ирану, миллиардер ответил в комментариях, что «линия включена».
На самом деле она и работала. Маск активировал интернет над Ираном в 2022 г. Тогда полиция нравов арестовала 22-летнюю Махсу Амини за неправильно надетый хиджаб. Из полицейского участка ее привезли в больницу, где она умерла. По всей стране начались протесты. В ответ правительство принялось отключать интернет.
С тех пор в Иран контрабандой было ввезено по некоторым оценкам более 20 000 терминалов Starlink. Их антенны можно разглядеть на спутниковых снимках крыш некоторых иранских домов. Это недешевое удовольствие. Сам терминал стоит от $673 (в зависимости от аппетитов посредников), при этом Маск и не думал отменять ежемесячную плату в $40–110. В октябре 2023 г. министерство телекоммуникаций Ирана потребовало, чтобы SpaceX получила лицензию на операции Starlink и подало жалобу в Международный союз электросвязи (ITU) о том, что компания незаконно работает в стране. С 1994 г. в Иране действует запрет на использование спутниковых тарелок.
Беженцы наткнулись на непреодолимую работу
В Австрии с 1 июля ввели обязательные общественно полезные работы для просителей убежища в стране. Пока только в федеральной земле Бургенланд, но через нее в Австрию прибывает 90% беженцев.
Нововведение касается тех, кто приехал в страну, попросил убежища и ожидает решения властей. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Во время ожидания просители должны будут ухаживать за парками, работать в домах престарелых и библиотеках, убирать снег и так далее. Работа может занимать до 30 часов в неделю и за нее будут платить, хотя и немного – 1,6 евро в час. Если дважды отказаться от работы без уважительной причины, можно остаться только с базовым пакетом помощи: койкой в общежитии, минимальным набором медицинских услуг вместо полноценной медстраховки и скромным продуктовым пайком вместо 9 евро на еду в день.
В настоящий момент под действие закона подпадает 130 человек. «Тот, кто получает поддержку от государства, тоже должен брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу», – сказала министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер. Закон не только поможет муниципалитетам содержать территорию в порядке, надеются чиновники. Он запустит процесс интеграции в общество и займет делом молодежь, которая сейчас праздно шатается и втягивается в криминал.
В Германии уже действуют подобные правила. Первым в феврале их ввел район Зале-Орла в федеральной земле Тюрингия. Просители убежища имеют право устроиться на работу не ранее чем через три месяца, но могут заниматься некоммерческой деятельностью. Поэтому их привлекают к общественным работам – не более чем на четыре часа в день с оплатой 0,8 евро в час. Над таким же новшеством раздумывают в Северном Рейне – Вестфалии, Саксонии-Анхальте и Баварии.
Отмороженный поступок
На Тайване студент решил разбогатеть, обманув сразу несколько страховых компаний разом. Он специально обморозил себе ноги в ведре с сухим льдом. Тайвань находится в зоне субтропиков, но порой там действительно бывает холодно. Например, в 2016 г. температура поставила антирекорд за несколько десятилетий: +4ºС. От переохлаждения умерло 85 человек. Но студент из Тайбэя по фамилии Чжан не стал дожидаться очередного похолодания.
Он застраховался в пяти страховых компаниях и в 2023 г. вместе с другом по фамилии Ляо купил сухого льда. Его положили в ведро и Чжан сунул туда ноги. Чтобы не было искушения вытащить, когда станет нестерпимо, Ляо привязал друга пластиковыми хомутами к стулу. Так Чжан просидел с двух часов ночи до полудня. Друзья выждали пару дней и отправились в больницу, где солгали, что Чжан отморозил ноги, катаясь ночью на мотоцикле.
Врачи диагнострировали обморожение четвертой степени, некроз костной ткани и сепсис. Они ампутировали обе ноги ниже икр. После этого Чжан потребовал со страховых сумму, аналогичную $25 млн. Одна из компаний даже успела ему выплатить около $140 000. Но страховщики явно что-то заподозрили и начали расследование. Подключившаяся полиция нашла фото и видеозаписи, которые в процессе обморожения делал Ляо.
Недавно Высокий суд Тайваня приговорил Чжана к двум годам тюрьмы с отсрочкой наказания. Ляо, которого сочли вдохновителем аферы, получил шесть лет.
Apple подвел интеллект
Компания Apple де-факто признала, что проиграла в ИИ-гонке. Новая Siri будет построена на сторонней модели. Для этого рассматриваются искусственные интеллекты от OpenAI или Anthropic. Подрядчик должен будут обучить ИИ, который работает в закрытом облаке Apple. В «яблочной» продукции уже частично используется ChatGPT от OpenAI, но полный отказ от собственных разработок – знаковый и неприятный для Apple шаг.
«Яблочники» еще с прошлого года обещали обновить голосового помощника Siri. Она должна поумнеть и стать более персонализированной, подстраиваясь под привычки и интересы владельца. Но в марте Apple в очередной раз отложила выход обновления, туманно пообещав начать его в следующем году.
Как отмечает Bloomberg, Apple встала на путь Samsung. Его Galaxy AI использует некоторое количество собственных наработок компании, но в основном это Gemini от Google.
Тем временем Илон Маск делает все, чтобы не повторить ошибку Apple. Его xAI в начале недели завершил раунд финансирования на $10 млрд. На эти средства будет развиваться инфраструктура для ИИ и чат-бота Grok. Половина суммы оформлена как долг, половина – как стратегические инвестиции в стартап.