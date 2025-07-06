Король подорожал: новости, которые вы могли пропустить

Нововведение касается тех, кто приехал в страну, попросил убежища и ожидает решения властей. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Во время ожидания просители должны будут ухаживать за парками, работать в домах престарелых и библиотеках, убирать снег и так далее. Работа может занимать до 30 часов в неделю и за нее будут платить, хотя и немного – 1,6 евро в час. Если дважды отказаться от работы без уважительной причины, можно остаться только с базовым пакетом помощи: койкой в общежитии, минимальным набором медицинских услуг вместо полноценной медстраховки и скромным продуктовым пайком вместо 9 евро на еду в день.