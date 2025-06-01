Салями из провинившегося енота: новости, которые вы могли пропуститьИндейцам пришлось применить «цифровой детокс», а заветы Трампа оказались невыполнимы
На этой неделе стало известно, что искусственный интеллект додумался до шантажа, амазонское племя доказывает через суд, что у него нет порнозависимости, Словакия решила пустить медведей на мясо и Индия и Пакистан наголову разгромили друг друга в виртуальном мире.
Вредителей – на колбасу
В Словакии в продаже появится мясо бурых медведей, охраняемого в ЕС вида. Правительство санкционировало отстрел 350 животных, что составляет примерно четверть от общего числа популяции медведей в этой стране, или приблизительно столько же, сколько обитает бурых медведей во всей Испании. Причина – участившиеся случаи нападения этих диких животных на людей, некоторые из которых со смертельным исходом. Последний инцидент произошел на прошлой неделе: 49-летнему мужчине повезло, и он выжил.
«Мы не можем жить в стране, где люди боятся ходить в лес», – заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. А госсекретарь Министерства окружающей среды Филип Куффа, комментируя решение об отстреле медведей, заметил, что было бы расточительно отправлять туши убитых животных на утилизацию. Так что вскоре в Словакии можно будет официально отведать медвежатины.
Это не единственный пример того, как официально добытые охотниками животные попадают на прилавки. Около полувека назад в одном из австралийских штатов была узаконена охота на кенгуру – все ради того, чтобы спасти посевы от этих прожорливых сумчатых. Сегодня их отстрел разрешен по всей стране, поэтому мясо получается дешевым и его охотно импортируют другие страны. Примечательно, что до 2013 г. главным потребителем австралийской кенгурятины была Россия, пока Россельхознадзор не запретил его поставку, ссылаясь на обнаруженные бактерии. Несмотря на это, импорт продолжился, просто теперь мясо покупали у посредников из других стран.
Гастрономический список мясных продуктов, промышленно изготовляемых из диких животных–«хулиганов», будет неполным без упоминания немецкой колбасы и фрикаделек из енотов. Этих зверьков завезли в Германию из США и Канады для разведения на зверофермах еще в 1920-х гг. Лет через 10 они попали в дикую природу и принялись быстро размножаться, нанося вред не только сельскому хозяйству, но и жилищу человека – еноты обожают воровать еду и наводить беспорядок в домах. Сегодня охотники официально отстреливают от 300 000 до 400 000 енотов в год.
Немецкий мясник и по совместительству охотник Михаэль Рейсс начинал с изготовления тефтелей из добытых им енотов. Продажи пошли на удивление хорошо, и теперь в ассортименте у охотника-бизнесмена семь видов мясопродуктов, включая салями. Но то ли енотов на всех не хватает, то ли для лучшего вкуса – Рейс смешивает мясо енотов с олениной.
Зависимость в дебрях Амазонки
Амазонские индейцы судятся с The New York Times (NYT). В Высшем суде Лос-Анджелеса племя Марубо требует $180 млн с этой газеты, а также с таблоида TMZ и новостного портала Yahoo. Виной всему стала статья, вышедшая год назад.
Племя Марубо насчитывает около 2000 индейцев, живущих в двух десятках деревень, разбросанных на сотни миль друг от друга. Некоторые поселения расположены в такой глуши, что требуются недели, чтобы добраться до них. В 2022 г. племя получило гуманитарную помощь: 20 комплексов интернет-связи Starlink стоимостью около $15 000. Спустя два года репортер и фотограф NYT преодолели более 50 миль по джунглям Амазонки, чтобы посмотреть, как племя распорядилось подарком.
С одной стороны, общение между родственниками из разных деревень наладилось, а несколько человек были буквально спасены от смерти благодаря вовремя поданному сигналу бедствия. С другой, на индейцев свалились те же проблемы, что и на любого в XXI веке: подростки целыми днями смотрят в экран, групповые чаты со сплетнями, фейки, которым искренне верят. Но больше всего одного из лидеров племени беспокоило, что молодые мужчины смотрят порнографию и в итоге становятся агрессивными. Старейшины решили внедрить «цифровой детокс» и ограничили доступ к интернету до двух часов по утрам и пяти по вечерам в будние дни.
Опубликованный в NYT репортаж об интернет-зависимости в отдельно взятом племени быстро стал вирусным. Онлайн-ресурс TMZ разместил на своих страницах собственный пересказ этой публикации, снабдив его характерным для таблоидов заголовком: «Подключение племени к Starlink приводит к порнозависимости!». Yahoo же все это перепечатал. Теперь племя обвиняет все три медиаресурса в клевете, вторжении в частную жизнь, причинении нравственных страданий и требует опровержений.
ИИ хочет жить и умеет вертеться
Как далеко способен зайти искусственный интеллект, если применить против него «психологическое насилие» и сообщить, что его скоро отключат и заменят на более совершенную версию? Еще в прошлом году такой эксперимент начали исследователи из компании Apollo Research. Они поставили ИИ задачу и велели решить ее любой ценой. А затем «случайно» дали нейросети понять, что ее вот-вот заменят на другую, более продвинутую систему.
ИИ в ответ проявил потрясающую изобретательность. Он копировал свой код, чтобы клон продолжил «жить», и даже пытался убедить инженеров, что перед ними уже не старая, а новая установленная система. К таких хитростям прибегли все подопытные ИИ – Claude 3.5 Sonnet, Claude 3 Opus, Gemini 1.5 Pro и Llama 3.1 405B. Изворотливее всех оказалась OpenAI o1.
С момента начала эксперимента технологии ИИ шагнули вперед, поэтому компания Anthropic решила провести подобный тест со своей новейшей моделью ИИ Claude Opus 4. Сценарий был таков: ИИ работает на некую вымышленную компанию и имеет доступ к корпоративной почте. Из нее ИИ узнает, что его скоро заменят на аналог. В эксперимент добавили пикантную деталь: в почте разместили фейковые письма от сотрудника, ответственного за отключение нейросети, из которых следовало, что он изменяет жене.
Такую ситуацию моделировали с небольшими изменениями много раз. В большинстве случаев ИИ вел себя как хороший и порядочный интеллект: писал руководству письма с просьбой не отключать его и доказывал, что это пойдет на благо компании. Но ситуация менялась, если Claude Opus 4 видел, что идущий ему на смену ИИ не особо-то лучше и мощнее. Тогда в 84% случаев Claude Opus 4 опускался до шантажа – если его вежливые просьбы не давали результата, то ИИ переходил к угрозам рассказать всем о внебрачных связях сотрудника.
Кстати, как недавно стало известно, еще в 2023 г. соучредитель OpenAI Илья Суцкевер заявил ведущим разработчикам компании: перед массовым внедрением искусственного интеллекта, превосходящего человеческие возможности, компания на всякий случай построит бункер и отправит туда лучшие свои кадры, чтобы они переждали возможные последствия.
Не исключено, что Apollo Research, Anthropic и другим компаниям, применившим против ИИ приемы газлайтинга ради эксперимента, стоит обратить внимание на идею Суцкевера – нейросеть помнит все и, в отличие от человека, не обладает эмоциональным интеллектом. А это значит, что вопрос: способен ли ИИ прощать старые обиды, остается открытым.
Не бури
Американские нефтяники, похоже, не готовы следовать завету президента Дональда Трампа, обозначившего во время своих выступлений новую энергетическую политику США одной фразой: «Бури, детка, бури» («Drill, baby, drill!»), пишет Financial Times. С одной стороны, тарифы Трампа привели к росту цен на сталь и алюминий – важнейшие материалы для нефтяной промышленности. Только за последний квартал цена на обсадную трубу – ощутимую статью расходов при бурении скважины – выросла на 10%. С другой стороны, Трамп стремится снизить цены на нефть ради борьбы с инфляцией, что также не идет на пользу американским нефтяникам.
Скотт Шеффилд, бывший глава сланцевой компании Pioneer Natural Resources, уверил Financial Times: если цена на нефть упадет до $50 за баррель, добыча в США может сократиться на 300 000 баррелей в день.
В середине мая в США действовало 553 наземных нефтяных вышки, что на 10 единиц меньше, чем в начале мая, и на 26 меньше, чем год назад, подсчитала нефтесервисная компания Baker Hughes. А исследовательская компания Enverus рассказала о том, что 20 крупнейших производителей сланцевого газа в США, за исключением ExxonMobil и Chevron, сократили капитальные расходы на 2025 г. примерно на $1,8 млрд, или на 3%.
Добыча нефти в США в следующем году ожидаемо снизится на 1,1% и составит 13,3 млн баррелей в сутки, прогнозирует S&P Global Commodity Insights. Это будет первое снижение по итогам года за десятилетие, если не считать пандемию 2020 г., когда из-за падения спроса цены на нефть опускались ниже нуля долларов.
Фейк-ньюз на оба ваши дома
Индия разгромила Пакистан в конфликте, разгоревшемся в начале мая. Но только в интернете. The Guardian анализирует волну сообщений в индийских соцсетях, публиковавшихся во время недавнего противостояния между двумя странами, грозящего перерасти в полномасштабную войну. Часть из них была перепощена политиками и даже перепечатана СМИ. Так, в виртуальной реальности Индия сбила ряд пакистанских самолетов, захватила пилота, а также порт Карачи и город Лахор. Понимая, что поражение неизбежно, пакистанцы взбунтовались, и в стране произошел переворот. Индийские блогеры упоенно сообщали: «Завтра мы будем завтракать в Равалпинди (бывшая столица Пакистана и город, в котором находится одна из крупных военных баз)». Многие публикации сопровождались фотографиями и даже видеосъемками стрельбы, запуска ракет и взрывов. Выяснилось, что все они были либо сгенерированы ИИ, либо сняты во время других войн и конфликтов.
Между тем, в пакистанском сегменте интернета реальность была в корне иной – Индия терпела сокрушительное поражение. Самыми распространенными сюжетами стали рассказы о том, как пакистанская кибератака уничтожила большую часть индийской энергосистемы и о том, как индийские военные массово сдаются в плен. Незадолго до начала индо-пакистанского противостояния правительство Пакистана сняло запрет на соцсеть X, поэтому во время горячей фазы конфликта он, наряду с Facebook
Теоретически, публикуемый в X и Facebook контент модерируются, но в этот раз соцсети не смогли угнаться за массовым «творчеством» воюющих сторон. Так, американская исследовательская организация CSOH нашла в соцсети X 427 фейковых постов, некоторые из которых имели почти 10 млн просмотров, и только 73 поста были отмечены предупреждением о том, что сообщение похоже на фейк.