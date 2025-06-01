Салями из провинившегося енота: новости, которые вы могли пропустить

Это не единственный пример того, как официально добытые охотниками животные попадают на прилавки. Около полувека назад в одном из австралийских штатов была узаконена охота на кенгуру – все ради того, чтобы спасти посевы от этих прожорливых сумчатых. Сегодня их отстрел разрешен по всей стране, поэтому мясо получается дешевым и его охотно импортируют другие страны. Примечательно, что до 2013 г. главным потребителем австралийской кенгурятины была Россия, пока Россельхознадзор не запретил его поставку, ссылаясь на обнаруженные бактерии. Несмотря на это, импорт продолжился, просто теперь мясо покупали у посредников из других стран.