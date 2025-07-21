Избивавшего родную сестру Геннадия Сакова отправили в колонию

Также он должен был регулярно отмечаться в надзорном органе, но Саков не смог осилить такое обязательство. Более того, за это время он вновь избил сестру, показания по инциденту дали свидетели насилия. В связи с этим управление ФСИН по Оренбургской области обратилось в суд с представлением о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.