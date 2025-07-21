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Избивавшего родную сестру Геннадия Сакова отправили в колонию

Поводом стали его неявки в надзорный орган
Максим Цуланов
Яна Суринская
Александра Зотова / для Ведомостей
Александра Зотова / для Ведомостей

Геннадия Сакова, осужденного за избиение своей сестры Людмилы Саковой, отправили в колонию-поселение за неявки в надзорный орган по приговору о нанесении побоев. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Мари Давтян, руководитель Консорциума женских неправительственных объединений.

Приговор в октябре прошлого года был вынесен по двум эпизодам от мая 2023 г. и февраля 2024 г. Ему назначили 2,5 года ограничения свободы, признав виновным в нанесении побоев своей сестре Людмиле. Ему запрещалось покидать место постоянного проживания с 23:00 до 6:00, изменять место жительства, выезжать за пределы муниципального образования.

Также он должен был регулярно отмечаться в надзорном органе, но Саков не смог осилить такое обязательство. Более того, за это время он вновь избил сестру, показания по инциденту дали свидетели насилия. В связи с этим управление ФСИН по Оренбургской области обратилось в суд с представлением о замене наказания в виде ограничения свободы на лишение свободы.

История семьи Саковых стала известна после обращения Людмилы в Конституционный суд в 2021 г. Геннадий годами избивал свою сестру, за что привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности. Несмотря на непогашенную судимость, после третьего нападения в 2019 г. мировой суд назначил Геннадию административное наказание – 100 часов обязательных работ.

Сакова в обращении в КС пожаловалась, что законодательство о побоях устроено так, что предполагает меньшую ответственность за третий эпизод насилия, чем за второй. КС признал ст. 116.1 УК РФ неконституционной как не обеспечивающую соразмерную уголовно-правовую защиту личной неприкосновенности и охрану достоинства граждан от насилия.

В результате этого летом 2022 г. в силу вступила часть 2 ст. 116.1 УК РФ – нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия. Наказание по этой части – обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок, либо арест до шести месяцев.

«Важно отметить, что, в отличие от части первой данной статьи, часть вторая рассматривается в порядке публичного обвинения, то есть обязанность расследования и сбора доказательств возлагается на полицию, а не на самого потерпевшего», – сказала Давтян. Адвокат при этом отметила, что «мы все еще не имеем необходимых механизмов для обеспечения безопасности пострадавших».

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