занимает Россия в общемировом числе цитирований, следует из статистического сборника «Индикаторы науки» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ от 2025 г. Среднее число цитирований в расчете на одну публикацию страны составляет 1,5, подсчитал институт. РФ находится на 29-м месте по цитируемости.

Первое место – у Китая. Он занимает около 38% в общемировом числе цитирований. Среднее число цитирований на одну публикацию КНР составляет 4,4. На втором месте находятся США (более 20% в общемировом числе цитирований). На одну публикацию приходится четыре цитирования