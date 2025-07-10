Представленность российских ученых в Web of Science выросла на 23% за два годаНесмотря на введенные в 2022 году ограничения, они продолжают пользоваться базой, но новые российские издания в нее не включаются
На 23% за два года выросло число профилей российских авторов, которые подготовили научные публикации в изданиях, индексируемых в международной базе данных Web of Science (WoS). Рост произошел, несмотря на введенные WoS ограничения из-за начала спецоперации на Украине. Если в 2022 г. таких профилей было около 74 000, то в 2024 г. – свыше 91 300. Подсчеты на основе данных WoS выполнил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Он учитывал публикации в изданиях, имеющих импакт-фактор.
Издания в WoS ранжируются по категориям – квартилям. В зависимости от уровня цитируемости и авторитетности они могут относиться к первому (Q1), второму (Q2), третьему (Q3) и четвертому (Q4) квартилям.
Импакт-фактор (Journal Impact Factor, JIF) – показатель цитируемости публикаций в изданиях, индексируемых в WoS. JIF вычисляется отношением количества цитирований к числу опубликованных документов. Издания, входящие хотя бы в одной своей тематической категории в первые 25% рейтинга по значению JIF, относят к высшему квартилю (Q1). Те же, которые во всех своих тематических категориях входят в последние 25% рейтинга, относят к низшему (Q4), пояснили в ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
В основном число профилей ученых из РФ выросло за счет Q3 и Q4, обратили внимание «Ведомости». Если говорить о представленности российских авторов в Q3, то в 2022 г. насчитывалось около 16 000 профилей. К прошлому году количество увеличилось почти на 27% до 20 500. Что касается Q4, в 2022 г. там было чуть более 31 000 профилей. В 2024 г. их стало больше на 60% – по данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, более 49 900.
В изданиях Q1 прирост составил 2,6%. Если в 2022 г. профилей российских авторов было более 26 900, то в 2024 г. – чуть более 27 600. В Q2 наблюдается снижение почти на 12%. В 2022 г. насчитывалось более 29 400 профилей, а в прошлом году – около 26 000.
В 2022 г. после начала боевых действий на Украине WoS (наряду с базой Scopus) перестала индексировать отечественные научные журналы. Тогда же правительство РФ ввело мораторий на учет публикационной активности российских ученых в журналах этой базы. Изначально приостановка требований по наличию таких публикаций действовала до конца 2022 г., но затем ее продлевали еще два раза. В последний из них – до конца 2024 г.
Россия зримо присутствует в глобальной научной повестке даже в условиях «внеправовых ограничений со стороны ряда крупных западных издательств», заявил «Ведомостям» министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Впрочем, по его словам, сейчас важнее сформировать собственную систему оценки, «независимую от конъюнктуры». Для этого разработан национальный перечень научных изданий – «Белый список», напомнил министр. Он уже используется для мониторинга и оценки публикационной активности российских ученых, отметил Фальков.
«Белый список» был опубликован в ноябре 2022 г. на портале Российского центра научной информации (РЦНИ; подчинен правительству). В перечень вошли как зарубежные научные издания, индексируемые WoS, так и российские журналы из Russian Science Citation Index. Через два года, в ноябре 2024 г., правительство опубликовало постановление, согласно которому «Белый список» заменил некоторые функции WoS. Например, теперь при выдаче президентских грантов на период учебы учитываются публикации в журналах не из международных баз, а из «Белого списка».
1,4%
Первое место – у Китая. Он занимает около 38% в общемировом числе цитирований. Среднее число цитирований на одну публикацию КНР составляет 4,4. На втором месте находятся США (более 20% в общемировом числе цитирований). На одну публикацию приходится четыре цитирования
Сейчас включение новых российских изданий в WoS не осуществляется, пояснил «Ведомостям» проректор РАНХиГС по науке Артур Азаров. По его словам, рост можно объяснить тем, что в 2023 г. компания Clarivate (владеет WoS) начала присваивать импакт-фактор журналам из двух индексов – Arts and Humanities Citation Index (AHCI) и Emerging Sources Citation Index (ESCI). В результате более 9000 журналов впервые получили импакт-фактор и естественным образом количество авторов, имеющих публикации в журналах с импакт-фактором, значительно выросло, отметил Азаров.
Российские ученые работают с базой WoS, когда бывают в командировках в зарубежных университетах или научных институтах, у которых есть подписка, пояснил «Ведомостям» академик РАН Алексей Хохлов. Несмотря на ограниченный доступ из РФ, она котируется как наиболее серьезная база данных научной информации, отметил он.
Что касается «Белого списка», на данный момент в планах РАН и РЦНИ добавить в него еще 2500 российских журналов, входящих в так называемый перечень ВАК (Высшая аттестационная комиссия. – «Ведомости»), рассказал Хохлов. Это решение пока не принято и, по его словам, критикуется некоторыми учеными. «Ведущие мировые журналы будут приравниваться к каким-то нашим «мурзилкам», которые публикуют статьи за деньги без должного рецензирования», – отмечает Хохлов. По его мнению, этот вопрос «столь важен, что он должен быть специально рассмотрен на президиуме РАН».