Суд аннулировал брак с погибшим участником спецоперации

Суд аннулировал брак с погибшим участником спецоперацииЮристы говорят, что подобных исков в последние годы становится больше
Красногорский районный суд Брянской области признал недействительным брак Елены Соколовой и погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Хандожко. С гражданским иском в суд об аннулировании брака обратилась прокуратура. Надзорное ведомство пришло к выводу, что брак имел своей целью не создание семьи, а получение материальной выгоды супругой, сообщили в пресс-службе суда. Как было установлено судом, мужчина заключил контракт с Минобороны, а на следующий день зарегистрировал брак – в день подачи заявления. Брак был заключен в октябре 2023 г. – спустя всего полгода после свадьбы Хандожко погиб на спецоперации, уточняют СМИ. После его смерти Волкова обратилась в военный комиссариат за получением соответствующей единовременной выплаты.
При рассмотрении иска в суде супруга возражала доводам прокуратуры и настаивала, что целью брака было именно создание семьи. Согласно ее позиции, которую приводит суд, Волкова утверждала, что была знакома с будущим мужем давно, у них были чувства, но совместного хозяйства не вели, со своими детьми и родственниками она его не знакомила, на проводы в военкомат не приходила, в госпиталь после ранения не ездила. Более того, свидетели в суде рассказали, что женщина фактически проживает с отцом своих детей. Рассмотрев это дело, суд решил, что никаких доказательств, подтверждающих наличие отношений между супругами как до брака, так и после его заключения, не имеется. Суд также указал, что формальное соблюдение порядка регистрации брака само по себе намерений создать семью не подтверждает.
Признание брака недействительным – относительно редкая история в судебной практике, говорит партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова. При рассмотрении таких споров суд тщательно анализирует обстоятельства, имеющие существенное значение, отношения между супругами как до брака, так и после его заключения, отметила она. «Особое внимание уделяется доказательствам реального существования совместной жизни и взаимных обязательств между мужчиной и женщиной. При этом подать иск о признании брака фиктивным вправе не любое лицо, а исключительно добросовестный супруг или прокурор, что подчеркивает особый характер этой категории споров.
По категории споров, в которых прокуратура требует признать недействительным брак с участником спецоперации, большое значение имеет дата заключения брака – если брак был заключен накануне отбытия в зону боевых действий, то суды на практике чаще приходят к выводам, что при заключении брака преследовалась цель незаконного присвоения социальных и страховых выплат, положенных в том числе и в случае смерти, обратила внимание партнер юридической группы «Гришин, Павлова и партнеры» Полина Павлова. По ее словам, в последнее время таких дел действительно становится все больше. «Количество таких исков может увеличиться», – предполагает Лактионова.
Как рассказала «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова, до начала спецоперации подобные иски о признании браков фиктивными в судебной практике были редкостью. Основные случаи – это фиктивные браки с иностранцами для миграционных целей, браки с пожилыми/тяжелобольными лицами перед смертью. С 2022 г. государство усилило контроль за такими кейсами. «В 2023–2024 гг. по России выявлено десятки таких дел, хотя пока еще это остается не массовой, но показательной категорией», – пояснила эксперт. Для добросовестных супругов участников военных действий, чтобы защититься от признания брака недействительным, необходимо сохранять переписку, фото, билеты, чеки, подтверждающие совместное проживание, поездки, найти свидетелей, которые смогут подтвердить отношения пары, предупреждает адвокат.
Как писали «Ведомости», в России в июле был принят закон, предполагающий льготы для гражданских жен погибших участников спецоперации. Они будут предоставляться, только если пара прожила вместе не менее трех лет и имеет ребенка. Доказывать это придется в суде.