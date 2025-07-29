Суд аннулировал брак с погибшим участником спецоперации

При рассмотрении иска в суде супруга возражала доводам прокуратуры и настаивала, что целью брака было именно создание семьи. Согласно ее позиции, которую приводит суд, Волкова утверждала, что была знакома с будущим мужем давно, у них были чувства, но совместного хозяйства не вели, со своими детьми и родственниками она его не знакомила, на проводы в военкомат не приходила, в госпиталь после ранения не ездила. Более того, свидетели в суде рассказали, что женщина фактически проживает с отцом своих детей. Рассмотрев это дело, суд решил, что никаких доказательств, подтверждающих наличие отношений между супругами как до брака, так и после его заключения, не имеется. Суд также указал, что формальное соблюдение порядка регистрации брака само по себе намерений создать семью не подтверждает.