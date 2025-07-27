Революция блогеров

Стремительный рост популярности социальных сетей привел в тому, что многие известные социологи и политологи стали говорить о надвигающейся смене общемирового общественного строя. В частности, российский исследователь Дмитрий Давыдов считает, что в скором времени на смену капитализму придет «персоналиат». Как известно, при капитализме миром правят крупные владельцы капитала. Персоналиат подразумевает, что главным ресурсом будет внимание со стороны других людей, выраженное числом подписчиков в социальных сетях.