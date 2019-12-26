Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

Дочерью Путина Тихонову ранее назвали Reuters и Bloomberg, а журнал The New Times писал, что вторую дочь президента зовут Мария Воронцова. На пресс-конференции 19 декабря президент не стал признавать, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми, но и не опроверг это заявление.