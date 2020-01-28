Тест-системы центра Роспотребнадзора помогут выявлять коронавирус другим странам
Всемирная организация здравоохранения включила научный центр «Вектор» Роспотребнадзора в реестр европейских лабораторий по диагностике заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV. Ученые центра разработали две тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать инфекцию. Об этом сообщает сам Роспотребнадзор.
Представители других стран смогут обратиться в научный центр «Вектор», включенный ВОЗ в реестр. В центре, говорится в сообщении, «с помощью высокоточного оборудования специалисты в кратчайшие сроки проведут необходимые исследования по выявлению вируса».
В понедельник, 27 января премьер Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса на территории России. Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Штаб, который поручил создать Мишустин, будет постоянно наблюдать за ситуацией и ежедневно докладывать президенту Владимиру Путину.
Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии началась в декабре в китайском городе Ухане. В Китае подтверждено более 2,8 тыс. случае заболеваний, свыше 80 человек умерли от инфекции. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР и в 11 странах мира. В России случаев заболевания пока не зарегистрировано.