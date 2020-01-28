Тест-системы центра Роспотребнадзора помогут выявлять коронавирус другим странам

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии началась в декабре в китайском городе Ухане. В Китае подтверждено более 2,8 тыс. случае заболеваний, свыше 80 человек умерли от инфекции. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР и в 11 странах мира. В России случаев заболевания пока не зарегистрировано.