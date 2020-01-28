В Москве создадут штаб по контролю за коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем блоге, что в городе будет создан оперативный штаб, наблюдающий за возможным появлением коронавируса в столице. Он пообещал также взять ситуацию с противодействием вирусу под свой личный контроль.
Особый контроль городские службы установят над гостиницами и местами массового пребывания туристов. Внимание к туристическим местам Собянин объяснил тем, что в Москве находится немало гостей из Китая. Он также пообещал, что врачи незамедлительно выедут к туристам, если поступят «тревожные сигналы». Мэр Москвы распорядился поставить в медицинские учреждения дополнительный запас средств индивидуальной защиты, вплоть до респираторов и защитных костюмов.
Ранее в Москве прошел молебен о спасении от коронавируса. По данным «Интерфакса», его посетили более 60 живущих в столице китайцев.
В понедельник, 27 января, премьер Михаил Мишустин объявил о скором создании оперативного штаба, который будет мониторить эпидемиологическую обстановку по всей России. Штаб, в который войдут вице-премьеры, руководители ответственных министерств и ведомств, будет ежедневно докладывать президенту Владимиру Путину.
Очаг распространения коронавируса нового типа находится в городе Ухань в центре Китая. После заражения вирусом скончались 106 человек, а общее число заболевших превышает 4500. Мэр Гонконга Кэрри Лам, пришедшая на пресс-конференцию в среду в маске, заявила о закрытии железнодорожного и паромного сообщения с материковым Китаем. В России случаев заболевания коронавирусом пока не зарегистрировано.