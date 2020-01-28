В Москве создадут штаб по контролю за коронавирусом

Особый контроль городские службы установят над гостиницами и местами массового пребывания туристов. Внимание к туристическим местам Собянин объяснил тем, что в Москве находится немало гостей из Китая. Он также пообещал, что врачи незамедлительно выедут к туристам, если поступят «тревожные сигналы». Мэр Москвы распорядился поставить в медицинские учреждения дополнительный запас средств индивидуальной защиты, вплоть до респираторов и защитных костюмов.