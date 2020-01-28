Ростуризм назвал дату возвращения из Китая всех организованных российских туристов

Согласно данным Ростуризма, полученным от туроператоров на 27 января, в Китае могут находиться чуть более 5600 организованных туристов из России. Сейчас крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Большинство россиян возвращаются в плановом режиме, при этом они имеют возможность вернуться на чартерах туроператоров досрочно.