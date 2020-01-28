Ростуризм назвал дату возвращения из Китая всех организованных российских туристов
Все организованные российские туристы вернутся на родину до 4 февраля, говорится в сообщении Ростуризма. Все российские туроператоры приостановили продажу туров в Китай.
Согласно данным Ростуризма, полученным от туроператоров на 27 января, в Китае могут находиться чуть более 5600 организованных туристов из России. Сейчас крупнейшие туроператоры осуществляют только возвратные рейсы из Китая. Большинство россиян возвращаются в плановом режиме, при этом они имеют возможность вернуться на чартерах туроператоров досрочно.
Тем, кто ранее забронировал туры в эту страну, теперь предлагаются альтернативные направления отдыха. «По состоянию на сегодняшний день количество таких туристов составляет 32 700 человек с глубиной бронирования до 30 июня 2020 г.», – отмечается в сообщении.
Накануне, 27 января, премьер Михаил Мишустин поручил создать оперативный штаб для борьбы с распространением коронавируса на территории России. Эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря в китайском городе Ухане. Общее число заболевших превышает 4500 человек, скончались 106 человек. В России случаев заболевания официально не зарегистрировано.