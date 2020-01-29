Суд оштрафовал университет «Синергия» за сбор личных данных школьников
Суд оштрафовал корпоративный университет «Синергия» на 150 000 руб. за незаконный сбор персональных данных школьников, говорится в сообщении Роскомнадзора. Дело рассматривалось в судебном участке 383 Мещанского района Москвы.
Ранее на основании поданной Роскомнадзором информации и заявлений родителей учащихся гимназии №2 Красногорска в отношении университета было составлено пять протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 13.11 КоАП (Нарушение законодательства в области персональных данных).
В октябре прошлого года «Коммерсантъ» писал, что сотрудники «Синергии» без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В 2018 г. вуз собирал биометрические данные школьников в Карелии, отмечало издание. По информации одного из родителей, отпечатки пальцев брали на уроке технологии. Ученикам при этом говорили, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков, но вопросов детям не задавали. Школьников просили также сообщить имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. После на электронную почту родителям прислали короткую версию исследования. Полную версию на 17 листах предлагали получить за деньги. По утверждению родителей, результаты исследования не совпадали с реальными способностями детей. Как отмечает «Коммерсантъ», родителей заранее не предупреждали об исследовании, они не давали согласия на сканирование пальцев ребенка. Мама одного из учеников рассказала, что присланный файл помимо результатов исследования содержал реквизиты компании Genetic-test и самого университета.
Представитель «Синергии» пояснил «Коммерсанту», что Genetic-test определяла склонность к той или иной деятельности по линиям пальцев (дерматоглифика), сбором базы данных компания не занималась. Однако комиссия Российской академии наук еще в 2016 г. признала такие тестирования лженаучными.