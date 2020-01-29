Суд оштрафовал университет «Синергия» за сбор личных данных школьников

В октябре прошлого года «Коммерсантъ» писал, что сотрудники «Синергии» без разрешения родителей снимали отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В 2018 г. вуз собирал биометрические данные школьников в Карелии, отмечало издание. По информации одного из родителей, отпечатки пальцев брали на уроке технологии. Ученикам при этом говорили, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков, но вопросов детям не задавали. Школьников просили также сообщить имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. После на электронную почту родителям прислали короткую версию исследования. Полную версию на 17 листах предлагали получить за деньги. По утверждению родителей, результаты исследования не совпадали с реальными способностями детей. Как отмечает «Коммерсантъ», родителей заранее не предупреждали об исследовании, они не давали согласия на сканирование пальцев ребенка. Мама одного из учеников рассказала, что присланный файл помимо результатов исследования содержал реквизиты компании Genetic-test и самого университета.