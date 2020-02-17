Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте». Их сотрудники 17 февраля планируют выйти на одиночные пикеты.
Кроме двух книжных магазинов «Пиотровский» в Перми и Екатеринбурге в акции примут участие «Фаланстер» (Москва), «Маршак» (Москва), «Все свободны» (Санкт-Петербург), «Порядок слов» (Санкт-Петербург), «Чарли» (Краснодар), «Свидетель» (Тула) и «Бакен» (Красноярск).
«Как можно продавать светлые, вечные, добрые книги, когда людей пытают? Как можно призывать кого-то к сопереживанию героям любимых книг, когда за мысль, высказанную фантазию можно получить огромный срок, фактически пожизненный?»
В феврале Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Их признали виновными в «организации террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Подсудимые полностью отрицали свою вину, а несколько из них говорили, что дали признательные показания под пытками.