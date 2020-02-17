Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

В феврале Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к лишению свободы на срок от 6 до 18 лет. Их признали виновными в «организации террористического сообщества или участии в нем» (ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК). Подсудимые полностью отрицали свою вину, а несколько из них говорили, что дали признательные показания под пытками.