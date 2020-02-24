Посвященный Коби Брайанту свитер Овечкина продали с аукциона за $9150
Свитер хоккеиста НХЛ Александра Овечкина, посвященный погибшему в авиакатастрофе чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайанту, продали на аукционе за $9150. Средства будут перечислены в фонд помощи семье Брайанта, сообщается на сайте электронного сервиса благотворительных аукционов Handbid.
Форвард хоккейного клуба «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин почтил память баскетболиста в конце января, выйдя на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл предаторс» в свитере с номером 24. Под этим номером выступал пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Хоккеист (сам он играет под номером 8) оставил автограф на свитере. После этого памятную вещь выставили на аукцион. Тогда же клуб сообщил, что вырученные средства направят в Kobe&Vanessa Bryant Family Foundation.
26 января 2020 г. частный вертолет с 41-летним Коби Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Авиакатастрофа произошла около 10 утра по местному времени. Вместе с Брайантом при крушении вертолета погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек. Они направлялись на баскетбольный матч молодежных команд.
Вместе с командой «Лос-Анджелес лейкерс» Брайант выступал в течение 20 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. В 2008 и 2012 гг. Брайaнт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной США по баскетболу. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.