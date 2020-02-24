Посвященный Коби Брайанту свитер Овечкина продали с аукциона за $9150

Форвард хоккейного клуба «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин почтил память баскетболиста в конце января, выйдя на разминку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл предаторс» в свитере с номером 24. Под этим номером выступал пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Хоккеист (сам он играет под номером 8) оставил автограф на свитере. После этого памятную вещь выставили на аукцион. Тогда же клуб сообщил, что вырученные средства направят в Kobe&Vanessa Bryant Family Foundation.