В Лос-Анджелесе прошла церемонии прощания с Коби Брайантом и его дочерью

Staples Center, спортивная арена «Лос-Анджелес лейкерс», клуба за который выступали Брайант и его дочь, вместила только 30 тысяч из тех. кто пришел отдать дань памяти спортсмену. Остальные разместились возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране. Вместе с командой «Лос-Анджелес лейкерс» Брайант выступал в течение 20 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. В 2008 и 2012 гг. Брайaнт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной США по баскетболу. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.