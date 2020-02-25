В Лос-Анджелесе прошла церемонии прощания с Коби Брайантом и его дочерью
Более 70 тысяч человек собрались в Лос-Анджелесе на церемонию прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации Коби Брайантом и его дочерью Джианной, погибшими в авиакатастрофе в конце января.
Staples Center, спортивная арена «Лос-Анджелес лейкерс», клуба за который выступали Брайант и его дочь, вместила только 30 тысяч из тех. кто пришел отдать дань памяти спортсмену. Остальные разместились возле стадиона и смотрели церемонию на большом экране. Вместе с командой «Лос-Анджелес лейкерс» Брайант выступал в течение 20 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. В 2008 и 2012 гг. Брайaнт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной США по баскетболу. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.
Вдова Брайанта Ванесса рассказала, каким хорошим отцом и великим спортсменом был ее муж и о том, какое будущее в спорте могло ждать Джианну. На церемонии выступили шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Брайантом. Прощальную речь произнес американский телеведущий Джимми Киммелл. Никто из выступивших не смог удержаться от слез. Во время церемонии на видеоэкранах демонстрировали самые яркие моменты спортивной карьеры легенды мирового баскетбола.
Брайант погиб 26 января при крушении вертолета под Лос-Анджелесом. Вместе с ним погибли девять человек. Вертолет должен был доставить пассажиров на матч молодежных команд. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна. Похороны спортсмена и его дочери прошли 7 февраля в мемориальном парке Pacific View, который расположен недалеко от дома семьи Брайанта.
Вместе с командой «Лос-Анджелес лейкерс» Брайант выступал в течение 20 сезонов и стал пятикратным чемпионом НБА. В 2008 и 2012 гг. Брайaнт дважды выигрывал золото Олимпийских игр в составе сборной США по баскетболу. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА и 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.