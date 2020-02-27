Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменской десятилетия
Теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении карьеры, заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии журнала Forbes. За десять лет 32-летняя спортсменка заработала $325 млн, из которых только $38,8 млн приходятся на соревнования. Источником основного дохода Шараповой, по данным издания, стали рекламные контракты.
Рейтинг сформирован по результатам доходов, полученных спортсменами с 2010 по 2019 гг. При подсчетах учитывались заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учета налогов и других отчислений. В тройку лидеров рейтинга вошли хоккеисты Александр Овечкин, заработавший за десять лет $136,9 млн, и Евгений Малкин, чьи доходы Forbes оценил в $94,6 млн.
26 февраля Шарапова объявила о завершении карьеры. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Теннисистка пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, в 2012 г. на Олимпийских играх в Лондоне она завоевала серебряную медаль. Последний раз Шарапова одержала победу на турнире WTA в 2017 г. На момент объявления о завершении карьеры спортсменка занимала 373-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.