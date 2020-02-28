Суд сократил срок ареста создателя правозащитных приложений Литреева

Литреев был задержан 23 февраля в Екатеринбурге за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК), он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля.