Суд сократил срок ареста создателя правозащитных приложений Литреева
Свердловский областной суд сократил срок ареста основателю компании по кибербезопасности Vee Security Александру Литрееву с двух месяцев до одного. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Литреев был задержан 23 февраля в Екатеринбурге за незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК), он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля.
Литреев – бывший активист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Его проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram.
IT-специалист также известен как создатель проекта «Русский слон» – базы данных о силовиках, которые, по его мнению, превышали полномочия на митингах.