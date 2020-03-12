Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии

По его словам, во время пребывания в Австралии у супругов ухудшилось самочувствие. Они оба жаловались на общую слабость и боли в теле. У жены Хэнкса началась лихорадка с высокой температурой. «Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс в социальной сети. Он добавил, что результаты теста на вирус оказались положительными.