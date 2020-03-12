Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии
Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Об этом Хэнкс сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, во время пребывания в Австралии у супругов ухудшилось самочувствие. Они оба жаловались на общую слабость и боли в теле. У жены Хэнкса началась лихорадка с высокой температурой. «Чтобы сделать все правильно, как сейчас и нужно, мы сдали анализы на коронавирус», — написал Хэнкс в социальной сети. Он добавил, что результаты теста на вирус оказались положительными.
Ранее Национальная баскетбольная ассоциация сообщила об обнаружении коронавируса у звезды баскетбола Руди Гоберта, играющего за «Юта Джаз». Игровой сезон лиги по этой причине был прерван на неопределенный срок.
В США зарегистрировано 1237 случая заболевания новым коронавирусом. В их числе — 70 привозных случаев заражения: 3 из Уханя, 46 с круизного судна Diamond Princess, 21 — на Grand Princess. Случаев заражения внутри страны — 1167. Они зафиксированы в 41 штате и округе Колумбия. 37 человек скончались от инфекции.