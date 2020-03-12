Цикл лекций «Больше, чем экономика». Четвертая тема – роль теории относительности и квантовой механики в работе экономиста
Современному экономисту, чтобы успешно использовать свои умения, нужно знать об устройстве мира чуть больше, чем предполагает традиционное экономическое образование. Именно этими знаниями поделятся пять экспертов из разных областей науки.
Четвертую лекцию читает приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ, заведующий лабораторией в Институте космических исследований РАН Алексей Васильев. Лекция называется «Зачем экономисту знать теорию относительности и квантовую механику?». В условиях сегодняшнего технологического бума отличить реальные перспективы технического развития от нереальных не всегда просто. Помочь в этом может знание двух главных теорий ХХ века. Лектор объясняет, зачем они нужны экономисту в его каждодневной работе. Трансляция лекции начнется в 19 часов.