Цикл лекций «Больше, чем экономика». Четвертая тема – роль теории относительности и квантовой механики в работе экономиста

Четвертую лекцию читает приглашенный профессор Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ, заведующий лабораторией в Институте космических исследований РАН Алексей Васильев. Лекция называется «Зачем экономисту знать теорию относительности и квантовую механику?». В условиях сегодняшнего технологического бума отличить реальные перспективы технического развития от нереальных не всегда просто. Помочь в этом может знание двух главных теорий ХХ века. Лектор объясняет, зачем они нужны экономисту в его каждодневной работе. Трансляция лекции начнется в 19 часов.