Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 000

Накануне Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса. В стране, которая стала эпицентром вспышки китайского коронавируса в Европе, к вечеру 19 марта зафиксировали 3405 смертей инфицированных, заболевание было выявлено у свыше 41 000 человек, из которых 4440 вылечились. В Китае зарегистрировано почти вдвое больше случаев COVID-19 (81 193), при этом число умерших составляет 3252 (включая Гонконг). Ранее в Китае впервые с начала вспышки коронавируса в конце декабря 2019 г. было зафиксировано ноль новых случаев за сутки, писал Bloomberg 18 марта.