Число умерших от коронавируса в мире превысило 10 000
Число летальных исходов заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, превысило в мире 10 000 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса, который отслеживает подтвержденные случаи заболевания по всему миру. По подсчетам американского университета, к утру 20 марта заболевание выявлено в 160 странах мира у более чем 244 000 человек.
Накануне Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса. В стране, которая стала эпицентром вспышки китайского коронавируса в Европе, к вечеру 19 марта зафиксировали 3405 смертей инфицированных, заболевание было выявлено у свыше 41 000 человек, из которых 4440 вылечились. В Китае зарегистрировано почти вдвое больше случаев COVID-19 (81 193), при этом число умерших составляет 3252 (включая Гонконг). Ранее в Китае впервые с начала вспышки коронавируса в конце декабря 2019 г. было зафиксировано ноль новых случаев за сутки, писал Bloomberg 18 марта.
По данным Университета Джона Хопкинса, в России зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусом. 19 марта российский оперативный штаб по борьбе с вирусом сообщил, что в московской больнице умерла 79-летняя женщина, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию. Позже штаб уточнил, что у пациентки был целый ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет, атеросклероз и ишемическую болезнь сердца, а причиной смерти стал оторвавшийся тромб.