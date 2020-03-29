Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов

Патриарх Кирилл признался, что это решение далось ему нелегко, поскольку он более 50 лет проповедует с кафедр и обычно призывает людей приходить в храмы вопреки разным обстоятельствам. «Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», – констатировал патриарх.