Патриарх Кирилл призвал временно воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов на время пандемии коронавируса и молиться дома. Об этом священнослужитель объявил после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, передает «Интерфакс».
Патриарх Кирилл признался, что это решение далось ему нелегко, поскольку он более 50 лет проповедует с кафедр и обычно призывает людей приходить в храмы вопреки разным обстоятельствам. «Надеюсь, вы понимаете, как трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от посещения храмов», – констатировал патриарх.
В России, по данным оперативного штаба на 29 марта, выявлено 1534 больных коронавирусом, за последние сутки прирост составил 270 человек. Больше всего инфицированных в Москве – 1014. Восемь человек скончались.
Следующая неделя в России объявлена нерабочей, людям рекомендовано по возможности провести эти дни дома, сократив до минимума социальные контакты. Мэр Москвы Сергей Собянин посоветовал жителям столицы соблюдать дистанцию в 1,5–2 м с другими людьми.