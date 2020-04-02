В Забайкалье запретили продажу алкоголя

Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, ограничивающий передвижение людей. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.