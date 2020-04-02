В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении. Ограничение вводится «до особого распоряжения».
Это первый регион России, который полностью запретил продажу алкоголя после введения в стране ограничений из-за рисков распространения коронавируса. Ранее власти некоторых регионов ограничивали продажу алкоголя, но полностью ее не запрещали. Сегодня такие ограничения действуют в Кемеровской области, Карелии, Якутии, Хакасии и Башкирии.
Неделя с 28 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей. В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и десятках других регионов действует особый режим всеобщей самоизоляции, ограничивающий передвижение людей. Выходить из дома можно на работу, в магазин, к врачу, на прогулку с собакой или чтобы вынести мусор.
В России, по данным на 2 апреля, общее число заболевших коронавирусом достигло 3548. Умерли 30 человек, выздоровели 235.