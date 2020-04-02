В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина

Мужчина стал двадцатым человеком в Москве, скончавшимся от коронавируса, и первым погибшим в городе моложе 40 лет. Ранее оперативный штаб отмечал, что почти 46% от тех, кому в Москве поставили диагноз COVID-19 за последние сутки — это люди от 18 до 45 лет. Всего в Москве диагноз COVID-19 поставлен 2475 больным.