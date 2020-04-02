В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Последние три дня он находился на искусственной вентиляции легких. В штабе отмечают, что врачи также диагностировали у него тахикардию, полиорганную недостаточность и другие заболевания.
Мужчина стал двадцатым человеком в Москве, скончавшимся от коронавируса, и первым погибшим в городе моложе 40 лет. Ранее оперативный штаб отмечал, что почти 46% от тех, кому в Москве поставили диагноз COVID-19 за последние сутки — это люди от 18 до 45 лет. Всего в Москве диагноз COVID-19 поставлен 2475 больным.
В России коронавирус был обнаружен у 3548 человек, за последние сутки число больных увеличилось на 771, сообщал оперативный штаб утром 2 апреля. К 10.30 мск было известно о 30 летальных исходах, вызванных коронавирусом, в 9 регионах России. От коронавируса вылечились 6,6% от общего числа заболевших (235 человек). Число подтвержденных случаев заболевания в мире, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, превысило 981 000. Накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявлял, что уже в ближайшие дни число больных COVID-19 превысит 1 млн человек.