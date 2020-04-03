«ДНК-Технология» начала выпуск отечественных тестов на коронавирус

«Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1000 наборов возможно будет осуществлять около 100 тысяч исследований», — отмечается в сообщении. Разработка ПЦР-системы выполнялась по госконтракту с Минпромторгом России, который выделил на нее 45 млн рублей. «Набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения России к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке», — сообщили в «ДНК-Технологии». Компания зарегистрировала тест-систему в Росздравнадзоре и готовится к ее регистрации за рубежом и получению CE IVD-сертификата.