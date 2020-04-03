«ДНК-Технология» начала выпуск отечественных тестов на коронавирус
Компания «ДНК-Технология» начинает с 3 апреля выпуск новых тест-систем для выявления коронавируса. Начальная мощность производства — 200-400 наборов ежедневно, с увеличением до 1 тысячи. Об этом сообщила сама компания.
«Каждый набор рассчитан на 96 тестов, таким образом, при наличии 1000 наборов возможно будет осуществлять около 100 тысяч исследований», — отмечается в сообщении. Разработка ПЦР-системы выполнялась по госконтракту с Минпромторгом России, который выделил на нее 45 млн рублей. «Набор соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения России к диагностике COVID-19 и позволяет выявлять от 10 копий вируса в пробирке», — сообщили в «ДНК-Технологии». Компания зарегистрировала тест-систему в Росздравнадзоре и готовится к ее регистрации за рубежом и получению CE IVD-сертификата.
«ДНК-Технология» выпускает приборы и наборы реагентов для исследований на базе полимеразной цепной реакции (ПЦР). Она была создана в 1993 г. и объединила опыт ведущих сотрудников Института физики высоких энергий и Института иммунологии. Компания — единственный, по ее собственной оценке, отечественный производителем полного технологического цикла – от научных разработок до оснащения и сопровождения медицинских лабораторий оборудованием и наборами реагентов для выполнения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР в реальном времени.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.