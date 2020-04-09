ВЦИОМ: Почти 70% россиян довольны ситуацией в своей жизни

Ситуацию в стране как хорошую оценили всего 40% россиян. Более половины (51%) считают ее плохой, а 9% респондентов затруднились ответить. Ситуацией в мире довольны оказались еще меньше участников опроса ВЦИОМ: только 20% респондентов сообщили о положительной оценке, а 70% оценили положение дел в мире как плохое.