ВЦИОМ: Почти 70% россиян довольны ситуацией в своей жизни
Большинство россиян (69%) положительно оценивают ситуацию, сложившуюся в их жизни, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Не доволен ситуацией в своей жизни каждый четвертый, следует из опроса.
Ситуацию в стране как хорошую оценили всего 40% россиян. Более половины (51%) считают ее плохой, а 9% респондентов затруднились ответить. Ситуацией в мире довольны оказались еще меньше участников опроса ВЦИОМ: только 20% респондентов сообщили о положительной оценке, а 70% оценили положение дел в мире как плохое.
Опрос ВЦИОМ путем телефонного интервью был проведен 1 апреля 2020 г., в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.