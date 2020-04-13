Сервисы такси в Москве будут проверять цифровые пропуска у пассажиров

Пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки. Их может быть три – это работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.