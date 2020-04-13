Сервисы такси в Москве будут проверять цифровые пропуска у пассажиров
Сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы проверять их наличие у клиентов, рассказал в эфире радиостанции «Эха Москвы» руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. По его словам, проверять клиентов будут при заказе, а не во время посадки в машину.
Оформление пропусков началось 13 апреля. Он потребуется для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Оформить пропуск можно на сайте мэрии, однако на момент написания материала сайт не работал. В мэрии объяснили сбой хакерской атакой. Утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что на 10.00 мск через сайт подано 702 344 заявки на получение пропуска. 697 899 пропусков уже выдано.
Пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки. Их может быть три – это работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.