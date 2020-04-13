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Сервисы такси в Москве будут проверять цифровые пропуска у пассажиров

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Сервисы такси получат доступ к базе цифровых пропусков для передвижения по Москве, чтобы проверять их наличие у клиентов, рассказал в эфире радиостанции «Эха Москвы» руководитель столичного департамента информационных технологий (ДИТ) Эдуард Лысенко. По его словам, проверять клиентов будут при заказе, а не во время посадки в машину.

Оформление пропусков началось 13 апреля. Он потребуется для передвижения по городу на личном и общественном транспорте. Оформить пропуск можно на сайте мэрии, однако на момент написания материала сайт не работал. В мэрии объяснили сбой хакерской атакой. Утром оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал, что на 10.00 мск через сайт подано 702 344 заявки на получение пропуска. 697 899 пропусков уже выдано.

Пропускная система начнет действовать с 15 апреля. Для оформления пропуска на сайте нужно выбрать цель поездки. Их может быть три – это работа, посещение врача или другая. Для сотрудников продолжающих работу предприятий, чье присутствие на производстве необходимо, и тех, чья работа связана с разъездами, пропуск оформляется до 30 апреля. Маршрут передвижения для них не ограничен. Для передвижения по городу пешком пропуск не нужен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных