Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

Ранее министерство назвало самые распространенные симптомы коронавируса. Среди них, например, отмечается, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, в среднем – 5–7 суток. По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. Выздоровели 1470 человек, умерших – 148.