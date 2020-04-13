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Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус

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Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

По данным Минздрава, сейчас наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ, в то время как количество случаев коронавируса продолжает расти. Поэтому стоит обратить внимание на симптомы, похожие на сезонные заболевания, говорится в рекомендациях.

Ранее министерство назвало самые распространенные симптомы коронавируса. Среди них, например, отмечается, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, в среднем – 5–7 суток. По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. Выздоровели 1470 человек, умерших – 148.

Ранее по теме: Московские власти признали, что врачи и скорая работают «на пределе»

10 апреля заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из-за увеличения количества госпитализаций заболевших коронавирусом московские врачи и скорая работают на пределе. В московских больницах от коронавируса лечится более 6500 больных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных