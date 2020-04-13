Минздрав рекомендовал рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
По данным Минздрава, сейчас наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ, в то время как количество случаев коронавируса продолжает расти. Поэтому стоит обратить внимание на симптомы, похожие на сезонные заболевания, говорится в рекомендациях.
Ранее министерство назвало самые распространенные симптомы коронавируса. Среди них, например, отмечается, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 14 суток, в среднем – 5–7 суток. По данным на 13 апреля, число заболевших коронавирусной инфекцией в России достигло 18 328. Большинство заразившихся – в Москве: уже более 11 000 человек. Выздоровели 1470 человек, умерших – 148.
10 апреля заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из-за увеличения количества госпитализаций заболевших коронавирусом московские врачи и скорая работают на пределе. В московских больницах от коронавируса лечится более 6500 больных.