РПЦ сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы

Помимо этого коронавирус подозревают еще у 21 священнослужителя. Диагноз у них не подтвержден, но симптомы схожи с вирусной инфекцией. Речь идет о клириках храмов в Крылатском, Южном Бутове, Богородском, Митине, Елохове, Бескудникове и Пресненском районе.