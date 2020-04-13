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РПЦ сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы

Ведомости

Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у 18 столичных священнослужителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на рабочую группу при патриархе по координации деятельности в условиях распространения коронавируса.

Заболевшие клирики проводили службы в 11 храмах, расположенных в Марьине, Коптеве, Перове, Свиблове, Крылатском, Басманном, Таганском районах, а также в Метрогородке. Помимо этого зараженные проводили службу в Высоко-Петровском мужском монастыре, Донском мужском монастыре и Марфо-Мариинской обители милосердия.

Помимо этого коронавирус подозревают еще у 21 священнослужителя. Диагноз у них не подтвержден, но симптомы схожи с вирусной инфекцией. Речь идет о клириках храмов в Крылатском, Южном Бутове, Богородском, Митине, Елохове, Бескудникове и Пресненском районе.

В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. 9 апреля рабочая группа сообщила об обнаружении вируса у восьми священников Московской епархии.

12 апреля РПЦ обязала монастыри и приходы в Москве и Подмосковье обеспечить богослужения с 13 по 19 апреля без прихожан в соответствии с предписанием главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Богослужения будут транслироваться в интернете.

Ранее по теме: Православным предложили ограничиться трансляцией пасхального богослужения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных