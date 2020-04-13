РПЦ сообщила о выявлении коронавируса у 18 клириков Москвы
Коронавирусная инфекция COVID-19 обнаружена у 18 столичных священнослужителей, передает «Интерфакс» со ссылкой на рабочую группу при патриархе по координации деятельности в условиях распространения коронавируса.
Заболевшие клирики проводили службы в 11 храмах, расположенных в Марьине, Коптеве, Перове, Свиблове, Крылатском, Басманном, Таганском районах, а также в Метрогородке. Помимо этого зараженные проводили службу в Высоко-Петровском мужском монастыре, Донском мужском монастыре и Марфо-Мариинской обители милосердия.
Помимо этого коронавирус подозревают еще у 21 священнослужителя. Диагноз у них не подтвержден, но симптомы схожи с вирусной инфекцией. Речь идет о клириках храмов в Крылатском, Южном Бутове, Богородском, Митине, Елохове, Бескудникове и Пресненском районе.
В начале апреля РПЦ решила проверить всех послушников московских монастырей на коронавирус. 9 апреля рабочая группа сообщила об обнаружении вируса у восьми священников Московской епархии.
12 апреля РПЦ обязала монастыри и приходы в Москве и Подмосковье обеспечить богослужения с 13 по 19 апреля без прихожан в соответствии с предписанием главного санитарного врача столицы Елены Андреевой. Богослужения будут транслироваться в интернете.