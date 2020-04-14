На станциях Московского метро закроют 24 выхода в город
Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на 20 станциях метро с 5:30 14 апреля. Об этом сообщается на сайте метрополитена.
«В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально-значимых объектов», — сообщили в метрополитене. Сами станции продолжат работу, вход и выход в город будет осуществляться через соседние вестибюли. В сообщении указывается, что закрытие отдельных вестибюлей – временное явление.
В качестве примера в пресс-службе метрополитена привел отдельные вестибюли станций «Черкизовская», «Площадь Гагарина» (МЦК) и «Пионерская». Через вестибюли двух первых ранее в день проходило более 1300 человек в день, сейчас – менее двухсот. В одном из вестибюлей «Пионерской» вместо 2 670 человек в день сейчас проходит чуть более 350.
Согласно опубликованной информации, закрываются следующие входы и выходы:
1. «Черкизовская» (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3
2. «Площадь Гагарина» (МЦК) – выход 2
3. «Косино» (Некрасовская линия) – выход 7
4. «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1
5. «Пионерская» (Филёвская линия) – выход 1
6. «Румянцево» (Сокольническая линия) – выход 1
7. «Выставочная» (Филёвская линия) – выход 4
8. «Озерная» (Солнцевская линия) – выход 1
9. «ЦСКА» (Большая кольцевая линия) – выход 1
10. «Боровское шоссе» (Солнцевская линия) – выход 1
11. «Кунцевская» (Филёвская линия) – выход 1
12. «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия) – выход 1
13. «Говорово» (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2
14. «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия) – выход 1
15. «Мичуринский проспект» (Солнцевская линия) – выход 2
16. «Международная» (Филёвская линия) – выход 6
17. «Савёловская» (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7
18. «Рассказовка» (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5
19. «Филёвский парк» (Филёвская линия) – выход 1
20. «Багратионовская» (Филёвская линия) – выход 1.
С 15 апреля в Москве и Московской области начнет действовать пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска выдаются только при необходимости поездок на работу, необходимую в период ограничительных мир из-за коронавируса, в больницы и поликлинике и по другим неотложным нуждам. Оформить цифровой пропуск можно через сайт мэрии Москвы, вместе с ним с собой понадобится иметь документ, удостоверяющий личность.
По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу на 13 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698).