На станциях Московского метро закроют 24 выхода в город

«В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально-значимых объектов», — сообщили в метрополитене. Сами станции продолжат работу, вход и выход в город будет осуществляться через соседние вестибюли. В сообщении указывается, что закрытие отдельных вестибюлей – временное явление.