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На станциях Московского метро закроют 24 выхода в город

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Московский метрополитен временно закроет отдельные входы и выходы на 20 станциях метро с 5:30 14 апреля. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

«В список попали только те станции, на которых в разы уменьшилось количество пассажиров и у которых есть не менее двух вестибюлей. Кроме того, возле них нет большого количества социально-значимых объектов», — сообщили в метрополитене. Сами станции продолжат работу, вход и выход в город будет осуществляться через соседние вестибюли. В сообщении указывается, что закрытие отдельных вестибюлей – временное явление.

В качестве примера в пресс-службе метрополитена привел отдельные вестибюли станций «Черкизовская», «Площадь Гагарина» (МЦК) и «Пионерская». Через вестибюли двух первых ранее в день проходило более 1300 человек в день, сейчас – менее двухсот. В одном из вестибюлей «Пионерской» вместо 2 670 человек в день сейчас проходит чуть более 350.

Согласно опубликованной информации, закрываются следующие входы и выходы:

1. «Черкизовская» (Сокольническая линия) – выходы 2 и 3

2. «Площадь Гагарина» (МЦК) – выход 2

3. «Косино» (Некрасовская линия) – выход 7

4. «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия) – выход 1

5. «Пионерская» (Филёвская линия) – выход 1

6. «Румянцево» (Сокольническая линия) – выход 1

7. «Выставочная» (Филёвская линия) – выход 4

8. «Озерная» (Солнцевская линия) – выход 1

9. «ЦСКА» (Большая кольцевая линия) – выход 1

10. «Боровское шоссе» (Солнцевская линия) – выход 1

11. «Кунцевская» (Филёвская линия) – выход 1

12. «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия) – выход 1

13. «Говорово» (Солнцевская линия) – выходы 1 и 2

14. «Алма-Атинская» (Замоскворецкая линия) – выход 1

15. «Мичуринский проспект» (Солнцевская линия) – выход 2

16. «Международная» (Филёвская линия) – выход 6

17. «Савёловская» (Большая кольцевая линия) – выходы 6 и 7

18. «Рассказовка» (Солнцевская линия) – выходы 4 и 5

19. «Филёвский парк» (Филёвская линия) – выход 1

20. «Багратионовская» (Филёвская линия) – выход 1.

С 15 апреля в Москве и Московской области начнет действовать пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуска выдаются только при необходимости поездок на работу, необходимую в период ограничительных мир из-за коронавируса, в больницы и поликлинике и по другим неотложным нуждам. Оформить цифровой пропуск можно через сайт мэрии Москвы, вместе с ним с собой понадобится иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее по теме: Что нужно знать о пропускном режиме в Москве и Подмосковье

По данным федерального оперативного штаба по коронавирусу на 13 апреля, общее число инфицированных коронавирусом в 82 регионах страны составило 18 328. Лидерами по числу заболевших коронавирусом остаются Москва (11 513), Московская область (1855) и Санкт-Петербург (698).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных