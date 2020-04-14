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Власти Москвы аннулировали около 900 тысяч пропусков для поездок по городу

Ведомости

Власти Москвы аннулировали около 900,000 цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте, сообщили в оперативном штабе.

Это произошло из-за некорректных или недостоверных данных, которые жители указывали при оформлении пропуска, рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам, всего за сутки в Москве оформили 3,2 миллиона пропусков. Они станут обязательными с 15 апреля. Для передвижения по городу пешком пропуск не понадобится.

Пропускная система — одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1 489 новых заболевших. Всего в России — 21 102 заразившихся коронавирусом.

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В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1 489 новых заболевших. Всего в России — 21 102 заразившихся коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных