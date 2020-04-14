Власти Москвы аннулировали около 900 тысяч пропусков для поездок по городу
Власти Москвы аннулировали около 900,000 цифровых пропусков, необходимых для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте, сообщили в оперативном штабе.
Это произошло из-за некорректных или недостоверных данных, которые жители указывали при оформлении пропуска, рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. По его словам, всего за сутки в Москве оформили 3,2 миллиона пропусков. Они станут обязательными с 15 апреля. Для передвижения по городу пешком пропуск не понадобится.
Пропускная система — одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1 489 новых заболевших. Всего в России — 21 102 заразившихся коронавирусом.
В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1 489 новых заболевших. Всего в России — 21 102 заразившихся коронавирусом.