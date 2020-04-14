Власти Москвы аннулировали около 900 тысяч пропусков для поездок по городу

Пропускная система — одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей столицы соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях. В Москве к 14 апреля выявлено 13 002 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки зафиксирован рекордный прирост в 1 489 новых заболевших. Всего в России — 21 102 заразившихся коронавирусом.