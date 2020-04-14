МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России. Об этом российское посольство в Вашингтоне уведомил Госдеп США.
«В рамках одной лишь курируемой самим Госдепартаментом программы «Secondary School Student Program» в США прибыло 74 российских старшеклассника. Теперь ее реализация в «пожарном» порядке сворачивается из-за пандемии», — отметили в российском МИДе. Принимающая сторона не несет ответственности за российских детей, утверждает министерство. Списки с именами и фамилиями российских детей, а также сведения об их конкретном нахождении Госдеп не предоставил, отмечает российский МИД.
Российское посольство в Вашингтоне получает прямые обращения о репатриации от несовершеннолетних россиян, участвовавших в других американских учебных или ознакомительных программах. «Некоторых из них организаторы и принимающие семьи буквально выставили за дверь», — сообщил российский МИД.
МИД России не знал ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США. Реализация таких программ с ведомством не согласовывалась. Ведомство потребовало от американской стороны предоставить информацию о находящихся на территории США российских школьниках, а также объяснения о том, на каких основаниях дети были вывезены из России. «Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому Посольству в Москве. Предметной реакции пока нет», — заявили в российском МИДе.
В 2014 г. Россия отказалась от участия в курируемой Госдепом программе школьных обменов «FLEX». Решение было принято из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой, напомнили в МИДе.
По данным ВОЗ на 14 апреля, в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, из них свыше 121 000 заболевших умерли. В США общее число заболевших превысило 553 800, из них почти 22 000 человек скончались. За последние сутки в США было выявлено более 29 000 новых случаев заражения коронавирусом.