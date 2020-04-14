МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

МИД России не знал ни о каких программах, предполагающих вывоз российских школьников в США. Реализация таких программ с ведомством не согласовывалась. Ведомство потребовало от американской стороны предоставить информацию о находящихся на территории США российских школьниках, а также объяснения о том, на каких основаниях дети были вывезены из России. «Сделали соответствующие демарши Госдепартаменту и американскому Посольству в Москве. Предметной реакции пока нет», — заявили в российском МИДе.