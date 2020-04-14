Число бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 30%

По ее словам, эта цифра меняется. В начале марта таких зараженных было всего около 10%, однако 13 апреля в Подмосковье из общего числа выявленных инфицированных 52% — «это были люди без нарушения состояния здоровья», сказала она. Они не подозревали о наличии вируса в организме, пояснила Попова.