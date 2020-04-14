Число бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 30%
В России растет число зараженных, у которых коронавирусная инфекция Covid-19 протекает бессимптомно, заявила в эфире «Первого канала» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Случаи бессимптомного течения заболевания выявляются при обследовании здоровых на первый взгляд людей, отметила она. «Почти 30% сейчас — это люди с бессимптомным течением», — добавила Попова.
По ее словам, эта цифра меняется. В начале марта таких зараженных было всего около 10%, однако 13 апреля в Подмосковье из общего числа выявленных инфицированных 52% — «это были люди без нарушения состояния здоровья», сказала она. Они не подозревали о наличии вируса в организме, пояснила Попова.
Попова призвала зараженных соблюдать карантинный режим, а также по возможности тестировать не только больных, но и «тех, у кого клиники нет».
Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России было выявлено 2774 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 21 102, из них 170 человек умерли, 1694 человека выздоровели.