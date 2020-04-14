Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число бессимптомных случаев коронавируса в России увеличилось до 30%

Ведомости

В России растет число зараженных, у которых коронавирусная инфекция Covid-19 протекает бессимптомно, заявила в эфире «Первого канала» руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Случаи бессимптомного течения заболевания выявляются при обследовании здоровых на первый взгляд людей, отметила она. «Почти 30% сейчас — это люди с бессимптомным течением», — добавила Попова.

По ее словам, эта цифра меняется. В начале марта таких зараженных было всего около 10%, однако 13 апреля в Подмосковье из общего числа выявленных инфицированных 52% — «это были люди без нарушения состояния здоровья», сказала она. Они не подозревали о наличии вируса в организме, пояснила Попова.

Попова призвала зараженных соблюдать карантинный режим, а также по возможности тестировать не только больных, но и «тех, у кого клиники нет».

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России было выявлено 2774 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 21 102, из них 170 человек умерли, 1694 человека выздоровели.

Ранее по теме: Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных