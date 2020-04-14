Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

Более трети респондентов (39%) признались, что серьезно потеряли в доходах из-за ситуации с COVID-19. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте от 35 до 44 лет и горожане, назвавшие себя безработными, отмечают социологи. При этом 30% москвичей заявили, что пандемия коронавируса не поменяла ничего в их жизни относительно работы и доходов.