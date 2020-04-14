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Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.

Более трети респондентов (39%) признались, что серьезно потеряли в доходах из-за ситуации с COVID-19. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте от 35 до 44 лет и горожане, назвавшие себя безработными, отмечают социологи. При этом 30% москвичей заявили, что пандемия коронавируса не поменяла ничего в их жизни относительно работы и доходов. 

В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции, а до конца апреля в России введен режим нерабочих дней. К 14 апреля в столице выявлено более 13 000 заразившихся коронавирусом, в целом по стране заболевших COVID-19 более 21 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных