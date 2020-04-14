Более 10% москвичей остались без работы из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
Более трети респондентов (39%) признались, что серьезно потеряли в доходах из-за ситуации с COVID-19. Чаще всего об этом говорили москвичи в возрасте от 35 до 44 лет и горожане, назвавшие себя безработными, отмечают социологи. При этом 30% москвичей заявили, что пандемия коронавируса не поменяла ничего в их жизни относительно работы и доходов.
В Москве до 1 мая действует режим всеобщей самоизоляции, а до конца апреля в России введен режим нерабочих дней. К 14 апреля в столице выявлено более 13 000 заразившихся коронавирусом, в целом по стране заболевших COVID-19 более 21 000 человек.