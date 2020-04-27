Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

Загрузить фотографии можно будет на сайте «Бессмертного полка», «Банка памяти», а также через сервисы во «В контакте» и «Одноклассниках». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы не допустить провокационных и порочащих память защитников родины публикаций, отметили в пресс-службе движения. Во «В контакте» и «Одноклассниках» также можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.