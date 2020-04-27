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Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн

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В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы». Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».

Загрузить фотографии можно будет на сайте «Бессмертного полка», «Банка памяти», а также через сервисы во «В контакте» и «Одноклассниках». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы не допустить провокационных и порочащих память защитников родины публикаций, отметили в пресс-службе движения. Во «В контакте» и «Одноклассниках» также можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. В прошлом году в них приняли участие более 10 млн человек по всей России. Памятные шествия также ежегодно проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных