Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн
В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в формате видеотрансляции из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении движения «Волонтеры победы». Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».
Загрузить фотографии можно будет на сайте «Бессмертного полка», «Банка памяти», а также через сервисы во «В контакте» и «Одноклассниках». С 28 апреля по 9 мая добровольцы ежедневно будут обрабатывать данные, чтобы не допустить провокационных и порочащих память защитников родины публикаций, отметили в пресс-службе движения. Во «В контакте» и «Одноклассниках» также можно будет посмотреть трансляцию мероприятия.
Впервые акция «Бессмертный полк» прошла 9 мая 2012 г. в Томске, в 2013 г. она стала всероссийской. В прошлом году в них приняли участие более 10 млн человек по всей России. Памятные шествия также ежегодно проходят и в других странах, в том числе в США, Франции, Китае, Германии.