Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

Ан отметил, что сейчас он не может полноценно тренироваться из-за «продолжающейся боли в колене». По его словам, на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит слишком много времени. Помимо проблем с коленом у Ана есть и другие травмы, из-за которых ему становится труднее поддерживать спортивную форму. «Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», — отметил спортсмен. Он поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении карьеры.