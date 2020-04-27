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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо спортсмена болельщикам. Завершение спортивной карьеры ТАСС подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

В письме Ан сообщил, что во время подготовки к прошедшему сезону он усердно работал и сделал попытку вернуться в большой спорт. Минспорта и Союз конькобежцев России позволили ему заниматься по индивидуальному графику, говорится в письме. Ан считает, что благодаря этому он смог набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. «На данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон», — написал он.

Ан отметил, что сейчас он не может полноценно тренироваться из-за «продолжающейся боли в колене». По его словам, на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит слишком много времени. Помимо проблем с коленом у Ана есть и другие травмы, из-за которых ему становится труднее поддерживать спортивную форму. «Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», — отметил спортсмен. Он поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении карьеры.

В 2018 г. 34-летний Ан уже объявлял об уходе из спорта, однако перед сезоном-2019/2020 он вернулся, прошел в состав российской сборной на этапы Кубка мира и неоднократно занимал призовые места. Возвращаясь в большой спорт, Ан планировал тренироваться и выступить на Олимпиаде-2022.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией страны Ан сменил гражданство. В составе российской сборной он выступал с 2011 г., в том числе на Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Будучи российским спортсменом, Ан трижды становился олимпийским чемпионом, дважды чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных