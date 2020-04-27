Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру
Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо спортсмена болельщикам. Завершение спортивной карьеры ТАСС подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.
В письме Ан сообщил, что во время подготовки к прошедшему сезону он усердно работал и сделал попытку вернуться в большой спорт. Минспорта и Союз конькобежцев России позволили ему заниматься по индивидуальному графику, говорится в письме. Ан считает, что благодаря этому он смог набрать хорошую физическую форму и неплохо выступить на этапах Кубка мира. «На данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон», — написал он.
Ан отметил, что сейчас он не может полноценно тренироваться из-за «продолжающейся боли в колене». По его словам, на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит слишком много времени. Помимо проблем с коленом у Ана есть и другие травмы, из-за которых ему становится труднее поддерживать спортивную форму. «Продолжать спортивную карьеру на одной только мотивации невозможно», — отметил спортсмен. Он поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении карьеры.
В 2018 г. 34-летний Ан уже объявлял об уходе из спорта, однако перед сезоном-2019/2020 он вернулся, прошел в состав российской сборной на этапы Кубка мира и неоднократно занимал призовые места. Возвращаясь в большой спорт, Ан планировал тренироваться и выступить на Олимпиаде-2022.
Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. В составе сборной Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией страны Ан сменил гражданство. В составе российской сборной он выступал с 2011 г., в том числе на Олимпиаде 2014 г. в Сочи. Будучи российским спортсменом, Ан трижды становился олимпийским чемпионом, дважды чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.