В Москве умерли еще 44 заразившихся COVID-19

По данным оперативного штаба на 27 апреля, в России выявлено более 87 000 случаев заболевания коронавирусом. Большинство из них в Москве – 34 351. Вылечились от коронавируса уже 7346 человек. Общее число умерших с диагнозом COVID-19 в России достигло 794 человек, из них 479 — в Москве.