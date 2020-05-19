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ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

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Больше половины жителей России (69%) заинтересованы в том, чтобы сделать прививку от коронавируса себе или членам своей семьи, следует из опроса ВЦИОМ. При этом 26% крайне уверены в том, чтобы сделать такую прививку. Наибольшую готовность выразили люди старше 60 лет (70% от числа респондентов в возрастной группе), опрошенные от 18 до 24 лет (68%) и от 35 до 44 лет (63%).

Больше трети опрошенных (35%) заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, 6% считают, что такую вакцинацию в России не стоит проводить в принципе. Большинство высказались за вакцинацию от коронавируса на добровольной основе – так считают 70% респондентов.

Вакцины от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, пока не существует, на разработку препарата могут уйти годы, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые из них уже проходят испытания на людях, сообщает Bloomberg. При этом из-за распространения коронавируса в России приостановлена вакцинация от кори, гриппа и других болезней по уже утвержденному календарю прививок, передает «Интерфакс» слова заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева. Все прививки воздействуют на иммунную систему человека, а «реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична», объяснил он решение Минздрава.

Ранее по теме: Вакцина от коронавируса стала яблоком раздора

Коронавирус в России к 19 мая выявлен у 299 941 человека, сообщил федеральный оперативный штаб. Под медицинским наблюдением остаются 267 663 человека, уточнял Роспотребнадзор. Всего в России было проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных