ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса
Больше половины жителей России (69%) заинтересованы в том, чтобы сделать прививку от коронавируса себе или членам своей семьи, следует из опроса ВЦИОМ. При этом 26% крайне уверены в том, чтобы сделать такую прививку. Наибольшую готовность выразили люди старше 60 лет (70% от числа респондентов в возрастной группе), опрошенные от 18 до 24 лет (68%) и от 35 до 44 лет (63%).
Больше трети опрошенных (35%) заявили, что не стали бы делать прививку от коронавируса, 6% считают, что такую вакцинацию в России не стоит проводить в принципе. Большинство высказались за вакцинацию от коронавируса на добровольной основе – так считают 70% респондентов.
Вакцины от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, пока не существует, на разработку препарата могут уйти годы, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В мире разрабатывается более 100 вакцин, некоторые из них уже проходят испытания на людях, сообщает Bloomberg. При этом из-за распространения коронавируса в России приостановлена вакцинация от кори, гриппа и других болезней по уже утвержденному календарю прививок, передает «Интерфакс» слова заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева. Все прививки воздействуют на иммунную систему человека, а «реакция вируса COVID-19 на иммунитет весьма и весьма проблематична», объяснил он решение Минздрава.
Коронавирус в России к 19 мая выявлен у 299 941 человека, сообщил федеральный оперативный штаб. Под медицинским наблюдением остаются 267 663 человека, уточнял Роспотребнадзор. Всего в России было проведено более 7,3 млн тестов на коронавирус.