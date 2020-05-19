ВЦИОМ: 69% россиян готовы сделать прививку от коронавируса

Больше половины жителей России (69%) заинтересованы в том, чтобы сделать прививку от коронавируса себе или членам своей семьи, следует из опроса ВЦИОМ. При этом 26% крайне уверены в том, чтобы сделать такую прививку. Наибольшую готовность выразили люди старше 60 лет (70% от числа респондентов в возрастной группе), опрошенные от 18 до 24 лет (68%) и от 35 до 44 лет (63%).