МВД: пострадавшие от насилия освобождаются от наказания за нарушения изоляции
Нарушители режима изоляции из-за ситуаций, связанных с домашним насилием, должны освобождаться от ответственности. Об этом заявило МВД России в ответ на обращение девяти некоммерческих организаций (НКО), работающих с жертвами семейного насилия, пишет «Коммерсантъ».
НКО в марте направили обращение в правительство России и губернаторам регионов. В нем правозащитники просили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших». То есть регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность. Они также попросили не привлекать пострадавших от насилия к ответственности за нарушения ограничений и запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.
Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД в своем ответе указало, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер». Полицейские, в числе этих мер, наносят визиты людям, которые состоят на профилактических учетах, опрашивают родственников и соседей. До пострадавших они доводят информацию о службах социальной поддержки, а в ходе рассмотрения обращений ведут разъяснительную работу. «Сотрудниками полиции осуществляется незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия»,— говорится в ответе МВД на обращение. Министерство заверило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».
В середине мая МВД сообщило, что по итогам трех месяцев число преступлений, связанных с домашним насилием, составило 7%. Позже оно уточнило, что в апреле 2020 г. посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 г. , в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — легкого вреда здоровью. В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала рост обращений о случаях домашнего насилия — в 2,5 раза во время пандемии коронавируса. О росте также сообщали центр «Анна» и женский кризисный центр «Китеж». Представители НКО и правозащитников, опрошенные газетой, усомнились в реальности мер, которые перечисляются в ответе МВД. Собеседники газеты отмечают, что полицейские отказываются от выезда к пострадавшим, обосновывая это необходимостью контроля за изоляцией и карантином. При этом они говорят, что «решение проблемы начинается с ее признания» и считают, что информация об освобождении об ответственности «поможет очень многим пострадавшим».