МВД: пострадавшие от насилия освобождаются от наказания за нарушения изоляции

В середине мая МВД сообщило, что по итогам трех месяцев число преступлений, связанных с домашним насилием, составило 7%. Позже оно уточнило, что в апреле 2020 г. посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 г. , в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — легкого вреда здоровью. В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала рост обращений о случаях домашнего насилия — в 2,5 раза во время пандемии коронавируса. О росте также сообщали центр «Анна» и женский кризисный центр «Китеж». Представители НКО и правозащитников, опрошенные газетой, усомнились в реальности мер, которые перечисляются в ответе МВД. Собеседники газеты отмечают, что полицейские отказываются от выезда к пострадавшим, обосновывая это необходимостью контроля за изоляцией и карантином. При этом они говорят, что «решение проблемы начинается с ее признания» и считают, что информация об освобождении об ответственности «поможет очень многим пострадавшим».