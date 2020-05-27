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МВД: пострадавшие от насилия освобождаются от наказания за нарушения изоляции

Ведомости

Нарушители режима изоляции из-за ситуаций, связанных с домашним насилием, должны освобождаться от ответственности. Об этом заявило МВД России в ответ на обращение девяти некоммерческих организаций (НКО), работающих с жертвами семейного насилия, пишет «Коммерсантъ».

НКО в марте направили обращение в правительство России и губернаторам регионов. В нем правозащитники просили, в частности, разъяснить сотрудникам полиции «их обязанности незамедлительно реагировать на сообщения о насилии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших». То есть регистрировать и тщательно проверять все случаи, объяснять пострадавшим возможности получения помощи и обеспечивать их безопасность. Они также попросили не привлекать пострадавших от насилия к ответственности за нарушения ограничений и запретов, введенных из-за пандемии коронавируса.

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД в своем ответе указало, что «при проведении карантинных мероприятий сотрудниками полиции реализуется комплекс соответствующих превентивных мер». Полицейские, в числе этих мер, наносят визиты людям, которые состоят на профилактических учетах, опрашивают родственников и соседей. До пострадавших они доводят информацию о службах социальной поддержки, а в ходе рассмотрения обращений ведут разъяснительную работу. «Сотрудниками полиции осуществляется незамедлительное реагирование на каждое сообщение граждан о противоправных деяниях, в том числе о фактах бытового насилия»,— говорится в ответе МВД на обращение. Министерство заверило, что «лица, допустившие нарушения режима самоизоляции в состоянии крайней необходимости, в соответствии с действующим законодательством РФ не подлежат ответственности».

В середине мая МВД сообщило, что по итогам трех месяцев число преступлений, связанных с домашним насилием, составило 7%. Позже оно уточнило, что в апреле 2020 г. посягательств в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрировано на 9% меньше, чем в апреле 2019 г. , в том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — вреда средней тяжести, на 3,3% — легкого вреда здоровью. В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отмечала рост обращений о случаях домашнего насилия — в 2,5 раза во время пандемии коронавируса. О росте также сообщали центр «Анна» и женский кризисный центр «Китеж». Представители НКО и правозащитников, опрошенные газетой, усомнились в реальности мер, которые перечисляются в ответе МВД. Собеседники газеты отмечают, что полицейские отказываются от выезда к пострадавшим, обосновывая это необходимостью контроля за изоляцией и карантином. При этом они говорят, что «решение проблемы начинается с ее признания» и считают, что информация об освобождении об ответственности «поможет очень многим пострадавшим».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных