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Минобороны заявило о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях

Ведомости

Министерство обороны отобрало 50 добровольцев из числа военнослужащих для испытания вакцины от нового коронавируса, передает «РИА Новости» заявление Минобороны. Издание уточняет, что клинические испытания будут проходить на базе 48 Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны. Первая группа добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19 заедет в институт 3 июня.

В начале апреля начальник управления войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил об участии сотрудников 48 ЦНИИ Минобороны в разработке вакцины от коронавируса, сообщал ТАСС. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с президентом Владимиром Путиным 26 мая. Завершить клинические испытания планируется к концу июля, передавал ТАСС его слова.

В России сейчас разрабатывается 10 прототипов вакцины от коронавируса, заявлял директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов. «Вектор» планирует начать клинические испытания своей вакцины в конце июня – начале июля и закончить их к середине сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных