Минобороны заявило о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях

В начале апреля начальник управления войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов объявил об участии сотрудников 48 ЦНИИ Минобороны в разработке вакцины от коронавируса, сообщал ТАСС. Доклинические исследования предполагаемой вакцины должны были закончиться к 1 июня, такие сроки называл министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с президентом Владимиром Путиным 26 мая. Завершить клинические испытания планируется к концу июля, передавал ТАСС его слова.