Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня
Сезон Тинькофф Российской премьер-лиги возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ. Последний тур состоится 22 июля, а финал Олимп-Кубка России пройдет 25 июля.
15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ и розыгрыша Олимп-Кубка России 21 июня. Президент РПЛ Сергей Прядкин тогда сообщил, что матчи будут проходить без зрителей. 28 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что РФС и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу с небольшим количеством зрителей на трибунах. На первом этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. По мнению Роспотребнадзора, такое количество болельщиков будет препятствовать распространению коронавируса.
Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» сегодня рассказал, что на матчах 23-го тура Тинькофф чемпионата России болельщики будут обязаны быть в масках и перчатках.
Розыгрыш Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. К моменту объявления паузы в турнире лидировал петербургский «Зенит» с 50 очками. Второе и третье места занимают «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе 41 очко у каждого.