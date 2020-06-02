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Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

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Сезон Тинькофф Российской премьер-лиги возобновится 19 июня 2020 г. Расписание оставшихся матчей, начиная с 23-го тура, опубликовано на сайте РПЛ. Последний тур состоится 22 июля, а финал Олимп-Кубка России пройдет 25 июля. 

15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ и розыгрыша Олимп-Кубка России 21 июня. Президент РПЛ Сергей Прядкин тогда сообщил, что матчи будут проходить без зрителей. 28 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что РФС и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу с небольшим количеством зрителей на трибунах. На первом этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. По мнению Роспотребнадзора, такое количество болельщиков будет препятствовать распространению коронавируса.

Министр спорта Олег Матыцин в эфире телеканала «Россия 24» сегодня рассказал, что на матчах 23-го тура Тинькофф чемпионата России болельщики будут обязаны быть в масках и перчатках. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями

Розыгрыш Российской премьер-лиги был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. К моменту объявления паузы в турнире лидировал петербургский «Зенит» с 50 очками. Второе и третье места занимают «Локомотив» и «Краснодар», имея в активе 41 очко у каждого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных