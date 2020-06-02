Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня

15 мая Российский футбольный союз (РФС) объявил о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ и розыгрыша Олимп-Кубка России 21 июня. Президент РПЛ Сергей Прядкин тогда сообщил, что матчи будут проходить без зрителей. 28 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что РФС и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу с небольшим количеством зрителей на трибунах. На первом этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. По мнению Роспотребнадзора, такое количество болельщиков будет препятствовать распространению коронавируса.